في عيد ميلاده.. تعرف على الأسباب التي جعلت رانفيير سينغ النجم الأول لجيله في عالم بوليوود

تفل النجم الهندي رانفير سينغ اليوم ، بعيد ميلاده الرابع والثلاثين ، وهو يعتبر النجم الأول في جيله فما السر وراء ذلك.

بحسب ما نشرته صحيفة "هندوستان تايمز " فأن رانفير سينغ ، قد حصل على جائزة Filmfare عن أول افلامه Band Baaja Baaraat وذلك جعله محاط بالمعجبين أينما ذهب.

يلقب رانفير، بالممثل "الحرباء" ، بسبب تعدد أشكاله وشخصياته وفي كل مرة تشعر كأنك تراه لأول مرة ، قبل عيد ميلاده بيوم واحد كان رانفير يحتفل بمرور ست سنوات على فيلمه الشهير Lootera من إخراج فيكراديتيا موتوان. على الرغم من الفيلم لم يحقق الربح المتوقع في شباك التذاكر ولكنه أثبت موهبة رانفير، وأنه قادم بقوة في سينما بوليوود.

وبالفعل عاد للسينما البوليوودية بفيلم Padmaavat الذي حقق نجاحًا كبيرًا ولقب بسبب دوره في هذا الفيلم بالحرباء حيث كان يؤدي دور الشرير، ووصف النقاد اداؤه بأنه لا يشوبه شائبة فقد عاش الشخصية وقدمها بجميع تفاصلها بشكل لا يصدق.

يقوم رانفير الآن بتصوير فيلمه الخامس عشر باسم " 83" ، وتدور قصة الفيلم عن اللاعبين في لعبة الكريكيت الذين أحضروا كأس العالم إلى الوطن للمرة الأولى ، وسيلعب رانفير ، دور كابيل ديف، قائد فريق الهند ضد باكستان.

تمتاز شخصية رانفير بأنه مختلف في كل شئ حتي في لبسه فتجده يرتدي الوان النيون والنظارات الشمسية غريبة الشكل ، فشخصيته لديها العديد من الجوانب فهو ممثل بارع وزوج مُحب ، فهو متزوج من النجمة ديبيكابادكون ، ودائمًا يظهر حبه لها في الأماكن العامة ويشارك جمهوره بفيديوهات رومانسية له ولزوجته.

للمزيد من عالم بوليوود: