في عيد ميلاد سمير غانم الـ83.. تزوج صومالية وفصل من كلية الشرطة

أسماء حلمي

هو نجم الكوميديا الأول بلا منازع عاصر على مدار مشواره الفني أكثر من جيل حتى أصبح رمزًا من رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي كما استطاع أن يؤكد على نجوميته وتفرده في عالم الكوميديا بالسينما والمسرح والدراما عبر مشوار فني حافل ليصبح واحدًا من ملوك الكوميديا والضحك فهو من الفنانين الذين حالفهم الحظ في بداياتهم للعمل مع كبار النجوم.

فنان يتقن ويجيد العديد من الأدوار في السينما والمسرح والتليفزيون حتى أصبح له رصيد كبير من الإفيهات التي علقت في أذهان الجمهور واستعملها البعض في الحياة اليومية، إنه الفنان المصري الكبير سمير غانم الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1937.

وترصد "البوابة" بهذه المناسبة أبرز الأحداث الفنية والخاصة في حياة سمير غانم.

ولادته ونشأته

ولد الفنان الكوميدي سمير غانم في محافظة أسيوط، مصر عام 1937، انضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة اقتداء بوالده الذي كان ضابط شرطة ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لعامين متتاليتين فنقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية كما انضم للفرق الفنية فيها.

اجتمع سمير غانم مع الفنان وحيد سيف وعادل نصيف وشكلا فرقة اسكتشات غنائية تقدم عروض على المسرح في مدينة الإسكندرية ولكن الفرقة لم تستمر بسبب انسحاب سيف لعدم مقدرته على السفر الى القاهرة وترك مدينة الإسكندرية حيث كان يدرس بكلية الآداب ويعمل موظفًا أيضًا فيما انسحب عادل نصيف الذي أكمل دراسته العليا في تخصص الحشرات بكلية الزراعة وسافر إلى بلجيكا.

وفي هذه الفترة كانت شهرة جورج سيدهم تنتشر في جامعة عين شمس وكذلك الحال بالنسبة للضيف أحمد بجامعة القاهرة فجمع سمير غانم بينهما وشكلوا الفرقة الشهيرة التي عرفت باسم "ثلاثي أضواء المسرح".

بدايته الفنية

لمع نجم فرقة سمير غانم بشكل كبير بعد تقديم مسرحية "طبيخ الملايكة" من إخراج حسن عبد السلام عام 1964، وتناوب في تقديم الأدوار مع الفرقة أو منفردًا خلال فترة الستينات فشارك في أفلام: "آخر شقاوة، المشاغبون، المغامرون الثلاثة، الشقيقان، آخر جنان، الأصدقاء الثلاثة، 30 يوم في السجن، صغيرة على الحب"، وغيرها وإلى جانب النشاط السينمائي لم تنقطع الفرقة عن تقديم اسكتشات غنائية مسرحية في العديد من المناسبات بالإضافة إلى تقديمهم لفوازير رمضان مع المخرج محمد سالم.

وفي عام 1970 انفرط عقد فرقة ثلاثي أضواء المسرح على إثر وفاة الضيف أحمد المفاجئة بنوبة قلبية وحاول سمير وجورج إيجاد بديل ولكن لا أحد استطاع إثبات جدارته بديلًا عن الضيف فقررا أن يعملا معًا في المسرح.

زواجه

تزوج سمير من الفنانة دلال عبد العزيز ولديه منها ابنتان يعملان في الفن وهما الفنانة دنيا سمير غانم والتي تزوجت من الإعلامي رامي رضوان والفنانة إيمي سمير غانم والمتزوجة من الفنان المصري حسن الرداد.

تقديمه الفوازير

اشتهر سمير غانم أيضاً بتقديم الفوازير، وحقق شهرة لم تقل عن فوازير نيللي وشريهان وعمرو فؤاد وجدو عبدو، بدأها في عام 1984 بفوزاير فطوطة المعلومات العامة، ورحلة فطوطة السحرية وأهل المغنى وفي عام 2009 قدم الفوازير من خلال الرسوم المتحركة بعنوان فطوطة وتيتا مظبوطة.

أجبر فريد شوقي على الغناء

كان سمير غانم من الفنانين الذين حالفهم الحظ في العمل مع كبار النجوم، على رأسهم النجم الكبير الراحل فريد شوقي، وفي ذكرى ميلاده تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من سهرة فنية اجتمع فيها عدد كبير من نجوم الفن ومنهم سمير غانم، الذي تولى تقديم الحفل والفنان فريد شوقي الذي أجبره سمير غانم بخفة ظله على غناء أغنية الفلكلور الشعبي الشهيرة "عطشان تعالى اشرب" بطريقة كوميدية.

إفيهات لن تنسى

للفنان سمير غانم العددي من الإفيهات التي لن ينساها الجمهور منها إفيه من مسرحية "المتزوجون" مع جورج سيدهم ونجاح الموجي، عندما تزوج الشاب الفقير سيدة ثرية وجاء بها إلي مكان بسيط للسكن فيه.

ومن أشهر الإفيهات في مسرحية "الأستاذ مزيكا"، من بطولة نوال أبو الفتوح، ورأفت فهيم وإبراهيم سعفان ومي عبد النبي ومن تأليف مجدى، وإخراج عبد الغني زكي.

الشعر المستعار والنظارة

عرف الجمهور سمير غانم في بدايته وهو أصلع، إلا أنه قرر التغيير بعد سنوات وأن يظهر دائمًا سواء في أعماله أو حياته الشخصية مرتدياً الشعر المستعار وبرر ذلك في أحد لقاءاته التلفزيونية قائلًا بأن الشعر المستعار يتناسب أكثر مع الشخصيات التي يقدمها والشعر عامل من العوامل التي تميز الشخصية كما أن الشعر المستعار ساعده وهو يقدم فوازير رمضان أيضًا.

وكان سمير غانم يظهر منذ بدايته بالنظارة التي لا تفارقه، ويحب كثيراً امتلاك النظارات بكافة اشكالها وألوانها ايضا حتى أنها من الأشياء التي تميز شخصيته.

زواجه من صومالية

في بداية مشواره الفني تزوج سمير غانم بفتاة صومالية، كانت من معجباته وقد أحبتها والدته كثيرًا، واقنعه الضيف أحمد بأن يتزوجها ولكنه انفصل عنها بعد عام من الزواج بسبب اختلاف الطباع بينهما.

خيانته لزوجته 6 مرات

قال سمير غانم في لقاء تلفزيوني له إن دلال عبد العزيز اكتشفت خيانته لها أكثر من ست مرات أثناء الخطوبة ولكنه لم يخنها بعد الزواج، كما كشف بأنها هي من طلبت يده للزواج.

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