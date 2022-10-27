في قطر.. نسليهان اتاغول تتألق في حفل "فاشن ترتست العربية"

تواجدت الممثلة التركية نسليهان اتاغول Neslihan Atagül في حفل توزيع جوائز "فاشن ترست العربية" Fashion Trust Arabia، الذي أقيم في قطر يوم أمس الأربعاء.

إطلالة نسليهان اتاغول في حفل "فاشن ترست العربية"

وخطفت نسليهان اتاغول الأضواء بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا أسود اللون من قماش الساتان، جاء بأكمام ضخمة تميَّزت بكشاكش، بينما اعتمدت مكياج ناعم من درجات النود، وطبَّقت أحمر شفاه باللون الأحمر القاتم، في حين أسدلت خصلات شعرها البني على جانبي كتفها.







وأشرفت اتاغول على تقديم جائزة خاصة لهذا العام، وهي جائزة Guest Country Award، لأقوى مصمم أزياء تركي ناشئ من بين 4 مصممين، بالشراكة مع جمعية مصدري الملابس في إسطنبول.

ويعتبر حفل "فاشن ترست العربية"، أول حفل عربي لتقديم الدعم المالي والتجاري لمصممي الأزياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جوائز الفائزون في حفل "فاشن ترست العربية"

ويُشار أن الفائزون في الحفل سيحصلون على جائزة مالية، وبرنامج توجيه شخصي مدته عام واحد يغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الخاصة بعالم صناعة الموضة، تقدمه شبكة عالمية من المتخصصين في مجال الأزياء، وشركاء لمنظمة "قاشن ترتس العربية"، متخصصون بالبيع بالتجزئة.

