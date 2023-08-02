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في يوم ميلادها.. أمير كرارة ينشر صورة لابنته "ليلى"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 02 آب / أغسطس 2023 - 01:08
أمير كرارة
أمير كرارة

احتفل الفنان المصري أمير كرارة بعيد ميلاد ابنته، ليلى، والذي يصادف اليوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أغسطس.

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أمير كرارة يعايد ابنته

وتوجّه كرارة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" وشارك صورتين تجمعه بابنته، ظهرا في الأولى جالسين في أحد المطاعم، إذ استندت ليلى على كتف والدها وابتسامة كبيرة تزيِّن وجههما، وكتب: "كل سنة وانتي طيبة با أحلى لولا في الدنيا، حبيبة أبوكي".

أمير كرارة

ولفت الكثيرون إلى أن ليلى ورث ملامح والدها إذ بدت نسخة مصغرة منه، وتمنوا للطفلة السعادة، فعلَّقت إحداهن: "يارب يخليهالك يارب وكل سنه وهي طيبه وبالف خير اللهم امين".

يُشار إلى أن كرارة تزوج من هند صلاح حسني عام 2010، وأنجب منها ابنه "سليم" وابنتيه "ليلى و"نيللي".

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كلمات دالة:أمير كرارة

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