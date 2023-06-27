زوجة أمير كرارة تلفت الأنظار في عرض فيلمه "البعبع".. بدت بعمر ابنتهما

تواجدت عائلة الفنان المصري أمير كرارة رفقته لدعمه في العرض الخاص لفيلمه "البعبع"، الذي عرض في سينمات التجمع الخامس.

في إحدى الصور، يظهر كرارة إلى جانب زوجته هند وابنه سليم وابنته ليلي يلتقطون الصور أمام البوستر الدعائي للفيلم، إذ ارتدى أربعتهم ملابس كاجوال باللون الأسود.

وخطفت زوجة كرارة الأنظار بإطلالتها الشبابية، إذ بدت بعمر ابنتها مرتديةً تيشيرت أسود وبنطال ذو خصر عالٍ فضفاض، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج المذهب على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا طبيعيًا لإبراز ملامحها الناعمة.

فيما اختارت ابنتها ليلى كروب توب أسود نسَّقته مع بنطال رمادي، وارتدى ابنها تيشيرت أسود نسَّقه مع بنطال أسود.



أحداث فيلم "البعبع"



تدور أحداث الفيلم في قالب من رومانسي وآكشن البعبع، حول مجرم يدعي "سلطان" يقرر التوبة والتوقف عن الإجرام، وخلال الأحداث يلتقي ببطلة العمل التي تلعب دور طبيبة صيدلانية وتجمعهما الكثير من الموقف المثيرة والكوميدية.



أبطال فيلم "البعبع"



ويشارك في بطولة العمل كل من: النجم أمير كرارة، و باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، وعباس أبو الحسن، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويشهد الفيلم أول تعاون بين "كرارة" والنجمة ياسمين صبري، التي تعود إلى شاشة السينما بعد غياب دام 5 سنوات، إذ كان آخر أفلامها "الديزل".