فُستان رانيا يوسف الجريء يصنع منها نجمة على الصحف العالمية!

رانيا يوسف

لم تكن تتوقع الفنانة رانيا يوسف ولا في افضل احلامها الوصول للعالمية بسرعة وبدون أي مجهود وذلك بسبب إطلالة لها في احد المناسبات العامة.

فبعدما اطلت يوسف في حفل ختام القاهرة السينمائي بفُستان جريء جدًا كشف عن جزء كبير من جسدها وعرضها لحملة من الانتقادات وصلت إلى حد مُحاكمتها بتهمة التحريض على الفجور وخدش الحياء العام حيث حددت المحكمة يوم 12 يناير المقبل ليكون أولى جلسات محاكمتها في تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات، قامت عدد من الصحف العالمية بتناول هذه الحادثة والتي شغلت الرأي العام في مصر والوطن العربي لتصل إلى العالمية.

ومن المواقع العالمية التي تحدثت عن الجدل الذي أثارته رانيا يوسف بإطلالتها موقع ميرور البريطاني والذي كتبت تقرير عن الفنانة وعن العقوبة التي تواجهها بالإضافة لردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها لم تفوت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية الأمر وتحدثت عنه بشكل مُفصل، بالإضافة إلى موقع ديلي ميل البريطاني الأمر الذي جعل اسم رانيا يوسف باللغة الإنجليزية يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في محرك البحث العالمي غوغل بعد تصدر اسمها بالعربي لأيام.

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