زفاف شقيقة الممثلة "ملك قورة".. بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني!

أحتفلت يوم الجمعة الماضية الممثلة الشابة "مريم قورة" شقيقة الممثلة المصرية "ملك قورة" بزفافها في أحد الفنادق المطلة على النيل.

ولفتت مريم الأنظار بفستان منفوش بدون أكمام وطرحة طويلة كأميرات ديزني، في حين اختارت شقيقتها ملك فستان طويل بلون "بيبي بلو" وأكملت إطلالتها بإكسسوار شعر مميز، وإختارت للوك الثاني فستان أحمر طويل من دون أكمام تميز بوجود شاحط طويل.

أحيا الحفل الفنان عمرو دياب ورافقته الممثلة المصرية "دينا الشربيني"،إذ أن الثنائي شاركا في حفل شقيقة ملك وحفل نجل الفنان المصري "هاني شاكر" الذي عقد في نفس اليوم.

تواجد الفنانون في حفل زفاف مريم وكان من بينهم "ليلى علوي، اَيتن عامر، عبير صبري، ريم البارودي، إالهام شاهين، هاني البحريني وغيرهم...."

يذكر أن العروس سبق وشاركت بفيلم "غاوي حب" في عام 2005 مع أختها ملك أمام خالد الصاوي، محمد فؤاد، رامز جلال، وغيرهم.

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