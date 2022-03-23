جويل مردينيان بإطلالة جريئة وغير متوقعة على البحر

شاركت خبيرة التجميل اللبنانية "جويل مردينيان" عبر حسابها على "انستغرام" صُورًا جديدة على البحروهي مرتدية ملابس بحر مكون من قطعتين وتحتفل بعيد ميلادها الـ 45.

جويل مردينيان تتمتع بالجرأة وتطل دائمًا على الجمهور بأشكال مختلفة وغير متوقعة، مرة تصبغ شعرها باللون الوردي، ومرة تظهر بمكياج مليء بالألوان، مرة بملابس جريئة جداً.

جويل ماردينيان تعيد الاحتفال بزواجها للمرة الثانية

يذكر أن جويل احتفلت بحفل زفافها للمرة الثانية على زوجها السابق رجل الأعمال كمال قدورة، والتي انفصلت عنه بعد زواج دام 16 عام، حيث جمعت فيه أولادها ومجموعة من الأقارب والأصدقاء، مؤكدة على أنه نوع من تجديد العهود بينهم.

ونشرت عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، صور من تحضيرات حفل الزفاف وأثناء الحفل، وكتبت معلقة عليها " الحمد لله على أنّنا وجدنا الحُبّ مَرّة أخرى، كانت رِحلة صعبة مليئة بالألم ودموع جلسات العلاج النفسي، لكن في النِّهاية كانت أجمل استثمار قدمناه لأبنائنا وحياتنا، نحن سعداء لإعادة تقديم عهود زواجنا أمام أبنائنا وأسرتنا".

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، ولدت في 27 نوفمبر عام 1977، تزوجت مرتين، المرة الأولى من والد ابنها بايلي أما المرة الثانية تزوجت في عام 2010 من رجل الأعمال اللبناني "كمال قدورة" والد ابنتها إيلا صوفيا، ومؤخرا قامت جويل بتبني طفل اسمه نايثين.

جويل مردينيان هي سفيرة ماركة Max factor في الشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

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