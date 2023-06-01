قبل الزفاف الملكي الأردني.. صورة تجمع عمر العبداللات ومحمد عبده

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع النجم الأردني عمر العبداللات وفنان العرب محمد عبده رفقة الشاعر السعودي صالح الشادي، وذلك من كواليس استعداداتهم لزفة ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله على عروسه السعودية رجوة آل سيف.

وشارك صالح الشادي الصورة الجماعية عبر حسابه في "تويتر"، وأرفقها بتعليق: "مع الأحبة في لقاء محبة .. عمان".

كما بارك صالح لولي العهد الأردني، وأعب عن سعادته للمشاركة في الزفاف الملكي، وكتب في تغريدة له: "نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن الشقيق .. بمناسبة عقد قرانه على الآنسة رجوة بنت خالد السيف .. ونتشرف بالمشاركة بالزفاف الملكي الخاص الذي يجمع كل من فنان العرب الاستاذ محمد عبده وصوت الأردن الفنان عمر_العبداللات .. بمصاحبة أوركسترا".

محمد عبده وعمر العبداللات في زفة ولي العهد الأردني

وتأتي الصورة بعد انتشار أنباء تفيد أن زفة العروسين ستكون ديو غنائي يجمع فنان العرب السعودي محمد عبده وصوت الأردن عمر العبداللات، حيث سيغنينان أغنية خاصة تشرف على موسيقاها أوركسترا المعهد الوطني الأردني.

ويُشار إلى أن الأغنية من كلمات الشاعر السعودي دكتور صالح الشادي، ومن ألحان عمر العبداللات،و توزيع الدكتور أيمن عبدالله.ومن المقرر أن تقام مراسم عقد قران الأمير الحسين والآنسة رجوة في قصر زهران، يوم الخميس الأول من شهر حزيران القادم، بعدها سيتوجه بالعروسين إلى قصر الحسينية محاطان بالموكب الأحمر، الذي سيسلك عددا من شوارع العاصمة عمَّان التي ازدانت بالأعلام.