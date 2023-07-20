قصي خولي يتعاون مع "إيغل فيلمز" في رمضان 2024.. فهل تشاركه ماغي بوغصن البطولة؟

سيخوض الفنان السوري قصي خولي سباق رمضان 2024 مع شركة الإنتاج "إيغل فيلمز"، لافتًا إلى أن العمل مختلف عن غيره من الأعمال الدرامية.

قصي خولي ينضم لشركة "إيغل فيلمز"

توجَّه قصي خولي عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك صورتين تجمعه بالمنتج اللبناني جمال سنان يتصافحان، وكتب محمسًا جمهوره للعمل الجديد: "يسعدني الإعلان عن شراكتي مع "إيغل فيلمز" للإنتاج الفني المتمثلة بالأخ جمال سنان، انتظرونا خلال شهر رمضان 2024. والله ولي التوفيق".

من جهته، شاركت جمال سنان الصور ذاتها عبر حسابه في "إنستغرام"، مُشيرًا إلى أن هناك أعمال ستجمعهما، وكتب: "مع النجم الكبير قصي خولي على عمل دراميّ مختلف لموسم رمضان ٢٠٢٤.. كلنا ثقة وفخر بهذا التعاون وبأعمال أخرى سنعلن عنها قريباً..والله ولي التوفيق".

ولم يكشف عن أسماء المشاركين في العمل أو هوية البطلة التي ستشارك خولي، لاسيما أن الأخير عرف بمشاركته في العديد من الأعمال المشتركة، وحققت ثنائيته مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم في مسلسل "عشرين عشرين" و"أخيرًا" نجاحًا كبيرًا.

وانهالت التعليقات المباركة على منشور خولي وتحديدًا زملائه الفنانين من بينهم باسم ياخور، واسماعيل تمر،وطوني عيسى، وغيرهم.

هل ماغي بو غصن شريكة قصي خولي؟

وتكهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بطلة العمل في المسلسل الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، لاسيما أن شركة "إيغل فيلمز" مملوكة لزوجها جمال سنان.

كما شاركت بو غصن صورة من عشاء جمعها بزوجها وخولي، وأرفقتها بتعليق: "قضينا وقتًا ممتعًا مع الأصدقاء الرائعين..أهلًا بك قصي في عائلة إيغل فيلمز".

وأعاد خولي مشاركة الصورة عبر خاصية "الستوري"، وكتب: "شكرًا لكم على العشاء اللطيف، والمحادثات الجميلة، وللطاقة الإيجابية.. أشعر بالسعادة لتواجدي معكم".



