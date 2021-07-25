ليليا الأطرش "سكرانة" وتشتم متابعيها بألفاظ نابية.. والبعض يعلق": "انطفت وكرتها انحرق"

أثارت الممثلة السورية ليليا الأطرش غضب متابعيها وجمهورها بعد تداول مقطع فيديو من بث مباشر شاركته عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" تشارك فيه مقتطفات من حفل النجم اللبناني وائل كفوري.

شاركت ليليا الأطرش متابعيها بثًا مباشرًا لحفل النجمين اللبنانيين وائل كفوري وملحم زين الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في مدينة دبي، ولا بد من تعليقات رواد مواقع التواصل المستفزة في خانة البث، إلَّا أنها لم تتعامل مع الوضع بطريقة راقية بل انفعلت وبدأت بإطلاق الشتائم النابية لكل من يضع تعليقًا سلبيًا.

وطلبت من كل شخص لم يعجبه البث الخروج منه، وشتمت أحد المتابعين: "أمك انت الحيوانة يا حمار".



ورأى البعض أنها كانت في حالة ثمالة شديدة لترد بهذه الطريقة، وأشاروا أنها شخصية غير متزنة على الإطلاق، وهو ما زاد من غضبها وحدة ألفاظها الخادشة للحياء، فيمكننا سماعها تقول: : "تضرب إنت والشرب، لا بقى تشرب، أنا عم ورجيكم وائل كفوري، ولك إذا أنتوا بيصحلكم تيجو تسهروا عليه، بدكم 100 سنة. يلا يا حيوان إنت واياها".

وعلَّقت إحدى الصفحات المتعلقة بنشر أخبار المشاهير على الطريقة غير المهذبة التي اعتمدتها ليليا الأطرش في الرد على متابعيها: ما شفت ولا حدا حكى عن الموضوع ويلا الصفحات شاطرين يطبلوا ويمسحوا جوخ للفنانين ومدام مثقله شرب لشو فاتحه لايڤ؟ والله اشي بوطي الراس وبخجل يا عيب الشوم يا فنانة يا محترمة.. ولو الفيديو مو الها كان طلعت ونفت الموضوع كلو ☺️ وصوتها طالع هيك لانو خابصتها علاخير ما عاد عليها طلب بالتمثيل ولا عدنا سمعنا عنها بدها تثير الجدل وتعمل "show" لانها انطفت وكرتها انحرق".

وانتقد أحد المستخدمين طريقتها الوضحة في الرد على متابعيها، وكتب: "واطيه مش محترمه بالمره الفاظها بتدل ع طريقة ادبها الهمجيه".