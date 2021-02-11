قصي خولي يعود لزوجته بعد سلسلة من المشاكل وتبادل الاتهامات.. بالصورة!

تصدرت قصة الممثل السوري قصي خولي وزوجته التونسية مديحة الحمداني الحديث خلال السنة الماضية بعد سلسلة من الفضائح.

وبدأ الأمر بعد أن شاركت مديحة فيديو عبر حسابها في انستقرام تنفي فيه تصريحات خولي الأخيرة حول اهتمامه بطفله والعناية التي يقدمها له.

وكذبت مديحة أقوال قصي وأكدت أنه لا يعلم شيء عن ابنه وأنها تعيش في ظلم شديد بسببه، وكشفت أن اسم ابنها هو "فارس" وليس "العميد جونيور" كما إدعى قصي.

كما هددت زوجته مديحة بأنها ستفضح المزيد من الحقائق في حال ظهوره في أي برنامج تلفزيوني وتحدثه عن أي شيء كاذب يتعلق بابنهما وعلاقتهما، كما أكدت أنها تعرضت لهجوم شديد واتهامات بأنها تعمل "كراقصة تعري" وعلى رأسهم زوجها قصي، لتؤكد أنها تعمل مع شركات كبيرة وأن عملها كان السبب الرئيسي لتعرفها على خولي.

ومن بعدها بساعات انتشر فيديو من برنامج تلفزيوني لـ فنانة شعبية تدعى "أمال علام" تؤكد أنها حماة قصي خولي، وأن الأخير تزوج ابنتها من أجل الحصول على الجنسية الأمريكية وأن هنالك المزيد من الحقائق ستكشف قريباً.

واستمرت الأقاويل والتصريحات من طرف مديحة في وسط اصرار الطرف الثاني على الصمت، وغاب الموضوع عن الأذهان حتى مساء أول أمس عندما شاركت مديحة صورة جديدة لطفلها وارفقتها بتعليق "لن يعرف أي شخص آخر قوة حبي لك. فأنت الوحيد الذي يعرف صوت دقات قلبي من الداخل...#العميد_فارس_خولي ".

ليرد قصي عبر حسابه على المنشور بـ "#العميد_فارس_خولي"، مما اعتبرها البعض إشارة على أن الأمور عادت لمجاريها بينهما من دون معرفة اذا ما كان الثنائي قد عاد لبعضه كزوج وزوجة أو مجرد تفاهم من أجل مصلحة طفلهما.

وكان الممثل السوري أيضاً قد شارك صُورة منذ أيام لرسومات ابنه وأرفقها تعليق "ڤانكوخ الصغير..هي اول لوحتين ل العميد فارس.. وهدول اغلى املاكنا حاليا..الله يحميك ويحرسك يا صغيرنا يا روحنا يا كل دنيتنا ويحمي كل اطفال العالم".

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