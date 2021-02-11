وعد السعودية تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير.والجمهور "من دون بنطلون"!

شاركت المطربة السعودية وعد صُور جديدة لها عبر حسابها في انستقرام من أحدث جلسة تصوير كانت قد خضعت لها.

وأطلت وعد التي تعيش نشاط فني حالياً في الصُور بقميص أبيض على شكل فستان مع أكمام واسعة ونسقت معه حذاء طويل بلون البيج وبنطلون ضيق "تايت" باللون البني الذي أثار سخرية الجمهور بشكل كبير لأنه للوهلة الاولى يظهر للعين كأنها لا ترتدي شيء.

"وعد" في أحدث جلسة تصوير. pic.twitter.com/xIiINTOrsD — Celebs Arabic (@CelebsArabicII) February 11, 2021

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصُور التي شاركتها وعد وكان من بين التعليقات: "لايك لو حسبتها بدون بنطلون" وتابع آخر "هو عيوني فيها شي ولا هي مو لابسه بنطلون" وكان هنالك تعليق "البنطلون فين يا جماعة"!

يذكر أن وعد كانت قد شاركت ببرنامج "إنت مين" الذي عُرضت منه الحلقة الاخيرة أمس وانتهت بفوز شخصية كوبرا التي كان خلفها الفنان المصري "ايهاب توفيق".

وتمكنت وعد بشخصية الذئب من الوصول للمراحل النهائية والمنافسة إلى جانب شخصية الكوبرا وشخصية "شيتا" التي كانت خلفها الفنانة الجزائرية "أمل بوشوشة".

من جهة أخرى، كانت الفنانة السعودية قد أثارت الجدل منذ مدة بعد أن هاجمت مواطنات سعوديات بسبب ارتدائهن ملابس غير لائقة مع قيمة الحجاب، مبررة هجومها بأنه لا يجوز ارتداء عباءة وحجاب وهو التزام من السعوديات بالزي المعروف في المملكة، وأن يكون تحت العباء بنطلون ضيق للغاية يظهر خلال التنطيط الذي يقمن به عند سماع الأغاني في الحفلات.

وقالت وعد خلال مقطع فيديو تم تداوله أن الملابس تثير الاستياء، لافتة إلى أن مثل هذا الظهور لا يليق مع مكانة الحجاب، واصفة من يرتدين البناطيل الضيقة تحت العباءة بأنه أمر مزعج.

وجاء في تعليق الفنانة السعودية على هذا الأمر قائلة: "سؤال ويمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟"، وتساءلت في تعجب: "هل هذا في له اسم وانا أعرفه انتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلونًا ضيقًا بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب".

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