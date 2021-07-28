قصي خولي يواجه سخرية متابعيه بعد خضوعه للتجميل...صورة

شوق الفنان قصي خولي جمهوره لأحدث مسلسلاته الذي يحمل اسم (الوسم).

ونشر قصي خولي عبر حسابه على (تويتر) صورة له من داخل الجيم ليكشف عن (اللوك) الذي يظهر به في المسلسل، (شارب ثقيل ولحية خفيفة).

ولاحظ الجمهور تغيرا في شكل قصي خولي، وكانت أغلب التعليقات تسأل عن إجرائه لعملية جرحية في الفك وتغيير شكله.وانتقده البعض لقيامه بعملية تجميل مؤكدين أنه لم يكن يحتاج لها.

يذكر أن مسلسل (الوسم) فكرة وإشراف قصي خولي، قصة وسيناريو وحوار بسيم الريس وقصي خولي، ومن المقرر عرضه عبر منصة (شاهد) قريبا.

يشار إلى أن قصي خولي شارك في رمضان الماضي بالمسلسل اللبناني (2020) من إخراج فيليب أسمر وإنتاج (الصبّاح إخوان)، وهو من كتابة بلال شحادات ونادين جابر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، رلى بقسماتي، جنيد زين الدين، حسين مقلد، وغيرهم من نجوم الدراما اللبنانية.