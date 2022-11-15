مليون دولار لنجم راب شهير للمشاركة في مونديال قطر 2022.. وهذا رده؟

تتوجّه الأنظار في الأيام القليلة القادمة إلى الحدث الرياضي الأضخم مونديال قطر 2022 والذي سوف يُقام للمرة الأولى في دولة عربية وسيبدأ يوم 20 نوفمبر المقبل.

مليون دولار للـ نجم رود ستيوارت من أجل المشاركة في مونديال قطر 2022

كشف النجم الهوليوودي الشهير ونجم الروك "رود ستيوارت" بتلقيه عرض مادي يقارب المليون دولار في صفقة لأداء العروض الغنائية خلال احتفالات كأس العالم في قطر.

ولكن نجم الروك "رود ستيوارت" قابل هذه الصفقة بالرفض وذلك بسبب الموقف القطري ضد المثلية الجنسية الذي اعتبره نجم الروك بالمنافي لحقوق الإنسان.

وصرّح رود ستيوارت خلال مقابلة له مع صحيفة Sunday Times وقال: "في الواقع لقد عُرض عليّ الكثير من الاموال حيث عُرض أكثر من مليون دولار لتقديم حفلات غنائية في قطر وذلك قبل عام تقريباً من الآن".

وتابع رود ستيورات: "أنا أحذّر المشجعين الذين يشاهدون كأس العالم في قطر من أن هناك عقوبات بالسجن للمثليين جنسياً خاصة اذا كانوا من المسلمين ويجب أن ينتبهوا لذلك".

كما أكّد ستيوارت بأن سيكون من الجيّد بان يقوم بأداء أغنية The Killing of Georgie كاحتجاج خلال حفل افتتاح كأس العالم، حيث أن الأغنية تدور حول مقتل صديق مثلي الجنس وهي إحدى أغنياته الشهيرة حيث يُعرف بانه من أكبر داعمي المجتمع المثليّ.

ديفيد بيكهام يواجه تهديدات

وواجه لاعب كرة القدم الانجليزي السابق "ديفيد بيكهام" تهديدات واضحة وانتقادات وذلك لقبوله مبلغ 10 ملايين دولار جنيه استرليني ليكون سفيراً لقطر لعام 2022 حيث كان يُعتبر من أكثر المؤييدين للمجتمع المثلي.

كما انتقل النجم الكوميدي جو ليسيت لوسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد ديفيد بيكهام وهددّه وحذّره بان يقوم بالانسحاب من تمثيل البطولة، بالاضافة الى النجم "روبي ويليامز" تعرّض للتهديدات بعد اعلانه تقديم عروض خلال كأس العالم في قطر.