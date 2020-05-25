قمر اللبنانية تلتقي بـ ابنها بعد غياب بسبب كورونا.. فيديو!

شاركت الفنانة اللبنانية "قمر" فيديو لها لحظة وصولها لـ مطار بيروت بعد انقطاع دام لمدة جيدة بسبب فيروس كورونا.

ابن قمر الوحيد "جيمي" كان متواجداً في لبنان ووالدته كانت في دبي، لذلك كان اللقاء بينهما مليء بالدموع بسبب الفترة الجيدة التي قضاها كل منهما بعيداً عن الأخر على آثر إغلاق المطارات والحدود بعد انتشار فيروس كورونا.

الجمهور بدوره تفاعل بشكل كبير مع الفيديو وكان من بين التعليقات "طبيعي بكيت من المقطع.. الله يحفظ لك اياه ويجمعنا بأحبابنا قريب يارب"، وأضاف آخر "ربنا ما يبعد أي أم عن ابنها قطعتو قلبي ربنا يحفظكم".

يذكر أن قمر كانت متزوجة عرفياً من رجل الأعمال المصري وصاحب قنوات ميلودي "جمال مروان"، ورفض الأخير الاعتراف بـ ابنه بعد أن وصلت للشهر الخامس من الحمل، ولم تتمكن قمر من إثبات الأمر بسبب عدم امتلاكها للعقد وعلى الرغم من مطالبتها بـ إجراء تحليل الـ DNA.

قمر تواجه حملات ممنهجة من قبل عدة أطراف وتهديدات مختلفة حتى أنها طالت إبنها الوحيد، وبحسب تصريح الفنانة أن المسؤول عن هذه الحملات جمال مروان.

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