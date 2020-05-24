إثبات زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها محمد الوزيري..ما القصة؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالدعوة التي رفعها "محمد الوزيري" لـ إثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

بداية قصة كانت عندما رفعت هيفاء دعوى قضائية ضد مدير أعمالها السابق الوزيري بتهمة الإحتيال بمبلغ 4 مليون دولار تقريباً، إذ أن الوزيري كان قد سرق المبلغ بحكم التوكيل من وهبي لوضع نقود الحفلات والمهرجانات في حسابها الخاص، إلا أنه حول النقود لحسابه الخاص لتبدأ الحرب القضائية بين الطرفين.

علاقة وهبي والوزيري كانت حديث السوشال ميديا خلال فترة عملهم معاً، إذ رافقتهم إشاعات مفادها أنهم يعيشان علاقة حب ومع صمت الطرفين بدأت الأقاويل بالتزايد.

لكن يبدو أن الأمر ليس مجرد إشاعات، فقد رفع اليوم مدير أعمالها السابق دعوى قضائية ليثبت زواجه من وهبي، وأقيمت دعوى إثبات الزواج في نيابة قصر النيل يوم 16 أيار، وتحددت أولى جلساتها يوم 2 حزيران المقبل.

من جهة أخرى، كانت أخر إطلالات وهبي مع زميلتها إليسا في كليب "هنغني كمان وكمان" والذي حقق أكثر من 5.5 مليون مشاهدة.

كما تستعد وهبي لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "مية مية" بتعاون لأول مرة مع الملحن مصطفى شكري.

أما فيما يتعلق بمسلسلها "أسود فاتح" والذي كان من المفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني ما يزال التصوير معلقاً بسبب فيروس كورونا المنتشر في لبنان، يذكر أن المسلسل من بطولة "أحمد فهمي، معتصم النهار" ونخبة من الوجوه العربية.

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كذلك الأمر مع فيلمها "أشباح أوروبا" الذي إنتهت من تصويره مع "أحمد الفيشاوي، أروى جودة، مصطفى خاطر" يواجه تأجيل في العرض بسبب إغلاق صالات السينما في العالم العربي.

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