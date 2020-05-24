لاميتا فرنجية تغضب وتتجاهل نادين نسيب نجيم.. فيديو قديم!

ما لا يعرفه الكثيرون أن الممثلة نادين نسيب نجيم التي فازت بمسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004 كانت في منافسة مباشرة على اللقب مع الممثلة لاميتا فرنجية.

نادين ولاميتا كانتا قد وصلتا للمرحلة الأخيرة معاً التي انتهت بـ إعلان نادين ملكة جمال لبنان ولاميتا الوصيفة الأولى للملكة.

الفيديو الذي يعود لـ 16 عاماً أظهر رد فعل لاميتا التي انسحبت مباشرة من المسرح من دون أن تهنئ نادين على الفوز ليعلق عليه رواد السوشال ميديا بـ "ما بصير تعمل هيك"، وأضاف آخر "لاميتا تمثلني ما أحب أخسر".

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يذكر أن لاميتا اتجهت للتمثيل وشاركت عدة أعمال من بينها مسلسل عصر الحريم، فيلم حد سامع حاجة، وفيلم محترم إلا ربع، كما مثلت في فيلم 365 يوم سعادة، و مع محمد الهنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده"، وأطلت كضيفة شرف مع تامر حسني في فيلم "عمر وسلمى".

كذلك الأمر مع نادين نسيب نجيب التي لمع اسمها وحجزت مكان لها بين ممثلات الصف الأول في لبنان، وأبرز أدوراها كان في مسلسل "الهيبة" أمام تيم حسن، وأيضاً شاركت بالبطولة أمام عابد فهد ويوسف الخال في مسلسل "لو"، كما تواجدت في الموسم الرمضاني السابق بالمسلسل الناجح "خمسة ونص" من بطولة قصي خولي ومعتصم النهار، أما الموسم الرمضاني الحالي فلم تلحق أن تشارك بسبب فيروس كورونا والحجر المنزلي الإجباري إلا أن المسلسل الذي سيحمل إسم "2020" سيعرض قريباً ويشاركها البطولة للمرة الثانية قصي خولي.

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