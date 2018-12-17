قيس الشيخ نجيب يقبل تحدي فادي صبيح.. وينقل الكلمة الأخيرة لـ عابد فهد!

وافق الفنان السوري قيس الشيخ نجيب على خوض تجربة "تحدي الكلمة الأخيرة" والذي تحداه فيه مواطنة الفنان فادي صبيح ردًا على تحدي الفنان باسم ياخور.

وفي التفاصيل أطلق فنان الراب السوري الشاب إسماعيل تمر تحدي أسماه "تحدي الكلمة الأخيرة" وتقوم فكرته على قيام الفنان بتأيف بيت شعر ومن ثم تحدي فنان آخر ليقوم بتأليف بيت شعر من آخر كلمة قالها الفنان.

ونقل تمر التحدي إلى الفنان قصي خولي والذي قبله وقامم بالرد عليه ليقوم بتحدي الفنان باسم ياخور والذي بدوره نقل التحدي إلى الفنان فادي صبيح والذي قام بنشر فيديو عبر حسابه الخاص في إنستغرام يقوم من خلاله بالرد على التحدي ويظهر معه الفنان عابد فهد، ثم قام صبيح بنقل بتحدي الفنان قيس الشيخ نجيب والذي على الفور قبل هذا الأمر وقام بدروه بتأليف مقطع شعر يبدأ بكلمة طال والكلمة الأخيرة فيه كانت كلمة موال، ثم قام بتحدي الفنان عابد فهد.

وانتشرت في الفترات الأخيرة عدد من التحديات التي يُطلقها الأشخاص ويقوم بتنفيذها المشاهير.

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