قُصي خولي يكشف حصوله على الجنسية الأمريكية.. وهذا ما قالة عن الإساءة لـ"الهيبة الحصاد"

فسّر الفنان السوري قُصي خولي، الجدل الذي أُثير حول وضعه للعلم الأمريكي على حسابه بـ"إنستغرام"، موضحًا أنه هو من يدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوّه خولي، في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "مجموعة إنسان"، الذي يُقدمه علي العلياني، عبر شاشة mbc، إلى أن وضع صورة العمل لا تدل على أنه كان في زيارة لأمريكا، ولكنه حصل على الجنسية الأمريكية، مشددًا على أنه لم يروج لأي فكرة سياسية بشأن وضع العلم على حسابه.

وعن إساءة مسلسل "خمسة ونص"، لمسلسل "الهيبة الحصاد"، قال قُصي خولي، إنها إساءة غير متعمدة، ولكن عندما تم عرض الفيديو المُسيء، أكد أن من يُسأل عن ذلك الشركة المنتجة.

وأوضح الفنان السوري، أن العملين من إنتاج شركة واحدة هي "الصبّاح إخوان"، ولا يعرف إذا ما كان القصد من وراء ذلك إثارة الجدل أم لا، لكنه اعتبر أن المنتج صادق الصبّاح، من أهم المنتجين في الوطن العربي.

قصي خولي : لم نتعمد الإساءة لمسلسل " الهيبة الحصاد " فهو ليس منطقي فالعملين ملك نفس الشركة المنتجة .#مجموعة_انسان#قصي_خولي_مجموعة_انسان pic.twitter.com/LQocSXzMP6 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 20, 2019

وشددّ "خولي"، على أن المنافسة بين مسلسلي "الهيبة الحصاد"، و"خمسة ونص"، تجعله يتحدث عن نفسه وعن مواطنه الفنان تيم حسن، باعتباره من نفس معهده ودراستهما واحدة، متابعًا: "مع احترامي لنادين وسيرين العلاقة بيننا كممثلين ليست لإثبات من ثنائيته أهم".

وأكد قٌصي، أن الهدف هو إثبات أنك ممثل جيد، في ظل إنتاج جيد ونص ومخرج جيدين، لأن المهنة قائمة على المنافسة وعندما تتوفر لها الأرض الخصبة، يكون الهدف إثبات الذات.

قصي خولي: القاعدة الجماهيرية هي من ستحدد من الناجح الهيبة أم خمسة ونص#مجموعة_انسان#قصي_خولي_مجموعة_انسان pic.twitter.com/wdyYa6pYXz — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 20, 2019

واستطرد الفنان السوري، أن القاعدة الجماهيرية هي من ستحدد الناجح من كلا المسلسلين الهيبة أم خمسة ونص، لأن السوشيال ميديا أصبحت سلاحًا خطيرًا وهي التي تتحكم سواء بالفشل أو النجاح.

وأوضح أنه سيكرر العمل مع النجمة اللبنانية نادين نجيم، بشرط أن يتوافر النص الجيد والشركة الجيدة، للعمل، منوهًا إلى أن نادين، من أهم الفنانات في لبنان والوطن العربي ووصفها بالمجتهدة، وأنه وافق على العمل في "خمس ونص"، لأنه وجد البيئة الدرامية التي يعمل من خلالها.

قصي خولي: عندما يكون النص الجيد والشركة الجيدة سأكرر العمل مع نادين نجيم#مجموعة_انسان#قصي_خولي_مجموعة_انسان pic.twitter.com/4Qb5eyypc4 — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 20, 2019

ونفى "خولي"، ما أُشيع حول عدم التوافق بينه وبين نادين نجيم، في كواليس تصوير المسلسل، موضحًا أن كل شخص في عمله له طقوس معينة يتبعها لراحته، ولكن هذا الحكي ليس حقيقي.

قصي ينفي أن لا يكون بينه وبين نادين توافق#مجموعة_انسان#قصي_خولي_مجموعة_انسان pic.twitter.com/EebdVulwmu — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 20, 2019

ورفض قصي خولي، تحديد من الأقوى فنيًا من بين سلافة معمار ونادين نجيم، باعتباره عمل مع الفنانتين، إذ قال، إن سلافة معمار تنتمي إلى مدرسة فنية تعتمد على دراسة مدتها 4 سنوات، ونادين نجيم تنتمي إلى مدرسة أخرى.

قصي خولي : سلافة معمار تنتمي إلى مدرسة فنية ونادين نجيم تنتمي إلى مدرسة أخرى#مجموعة_انسان#قصي_خولي_مجموعة_انسان pic.twitter.com/S7HrQvc0fl — مجموعة إنسان (@MajmoutInsaan) May 20, 2019

وأكد قصي، أنه لم يرفض التمثيل مع مكسيم خليل، بسبب وضع والدته في دار العجزة، لأنه لم يُعرض عليهما العمل سويًا، وقد يختلفان في بعض وجهات النظر، ولكنهما تعاونا خارج الفن.

وردّ بدبلوماسية على ترتيب نجومية كل من تيم حسن ومكسيم خليل وعابد فهد وباسل خياط وباسم ياخور، على أساس المنافسة، فقال كلهم قصي خولي، موضحًا أنهم كلهم زملاء، ولكن قد لا يسعفهم العرض في محطة فضائية ما فيتفوق أحدهم على الآخر، وكلنا يعمل ويجتهد لإثبات نفسه.

وأكد أنه أصبح لديه القدرة على اختيار أعماله بنفسه، نافيًا أن يكون العنصر الرجالي متفوقًا على النصر النسائي في البطولة المطلقة، وأنه قدم دور الرجل البسيط والشعبي حتى لا ترتبط نجوميته بالوسامة.

ونفى الفنان السوري، أن تكون الأحداث في سوريا قد كسرت الدراما السورية وعززت الأعمال العربية، موضحًا أنه من النجوم السوريين الأعلى أجرًا، وأنه سيعود للعمل في مصر قريبًا.

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