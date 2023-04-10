كاتبة تتهم منتج مسلسل "جت سليمة" بالسرقة.. وهكذا جاء رده

تصدر اسم الفنانة المصرية دنيا سمير غانم موقع التغرديات "تويتر" منذ طرح تتر مسلسلها " جت سليمة "، الذي تضمن عروض استعراضية وإطلالات درامية مبهرة تعيد للذاكرة برنامج الفوازير الذي كانت تقدمه النجمة المصرية شريهان.

اتهام بسرقة اسم وتفاصيل مسلسل "جت سليمة"

إلَّا أن العمل تعرض لموجة انتقادات كبيرة بعدما اتهمت السيناريست رشا عزت الجزار الشركة المسؤولة عن العمل بسرقة اسم المسلسل وبعض الخطوط الدرامية في القصة.

وأوضحت رشا الجزار في تصريحات لموقع "ET بالعربي" أنها انتهت من كتابة فيلم يحمل ذات الأسم قبل عام ونصف تقريبًا، وأرسلت المعالجة إلى المنتج أحمد السبكي عبر تطبيق" واتس آب"، إلَّا أنه لم يرد وقتها.

وأضافت قائلة: "فور طرح البوسترات الدعائية للمسلسل، توجهت إلى مقر شركة السبكي بالجيزة، وأبلغتهم بأن اسم العمل مسروق منّي، وكشفت لهم عن شهادة تسجيل الملكية الفكرية الخاصة بالفيلم.. قالوا لي: لا نعلم شيئًا عن مشكلتك.. وأحمد السبكي ليس موجوداً في مصر سيعود من الخارج قريبًا".

ولفتت الجزار أنه بعد مغادرتها المكتب بـ10 دقائق، اتصل بها محامي الشركة وأبلغها أن لا شيء قانوني يمنعها من استخدام نفس اسم العمل، كما أن ذلك لن يضر فيلمها على الإطلاق.

واستكملت: "قولتلهم لو قانونًا مشروعي مش هيتضر وهقدر أعمله بنفس الاسم زي ما أنا شغالة، أكيد مش هحب أعطلكم خصوصًا أنكم بتصورا تمام كملوا وأنا هكمل.. كل ده على أساس أن اسم العمل بس هو اللي اتسرق".

وتزامنًا مع عرض الحلقة الأولى والثانية، اكتشف رشا أن بعض تفاصيل العمل جرى سرقتها، من بينها اسم البطلة، وبعض تفاصيل المتعلقة بالشخصية التي تؤديها دنيا سمير غانم، إلَّا أنها قررت عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الشركة، قائلة: "مش عارفة حقي هيجي ولا هيضيع زي غيري.. فاخترت الاستسلام".

أحمد السبكي يرد على الاتهامات

من جهته، نفى السبكي الاتهامات الموجهة له من قبل رشا الجزار، مستهجنًا فكرة سرقته اسم العمل وبعض تفاصيل شخصيته الرئيسية، وشدد على عدم معرفته بها.

وأكد السبكي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضده رشا الجزار وكل من يحاول استغلال نجاح العمل وتشويه صورته، لافتًا إلى فكرة المسلسل يعمل على كتابتها 4 أشخاص.

