كاتب يهاجم الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي.. "والدها المخرج تبرأ منها أمامي"

هاجمت الفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي مخرج مسلسل "الضاحك الباكي"؛ لمنح زوجته الفنانة فردوس عبدالحميد دور بطولة المسلسل رغم عدم مناسبتها للدور.

عبير الشرقاوي تهاجم مسلسل "الضاحك الباكي"

ونشرت عبير الشرقاوي عبر حسابها على "فيسبوك" منشور ، كتبت فيه: "المخرج محمد فاضل إتخبل، مطلع فردوس عبد الحميد أم لطفل رضيع وعمرها حوالي ٣٠ سنة في مسلسل الضاحك الباكي، إهدار للمال العام والخاص".

وردَّت الفنانة شهيرة على عبير في محاولة للدفاع عن فردوس، وكتبت: "ياجماعه أصبروا مش يمكن دي مرحله في حلقه او حلقتين وبعدين تكمل الدور وهي كبيره في بقيه الحلقات عادي ياما تعرضنا لكده في أعمال كتيره الصبر الصبر فاضل أستاذ كبير وفرحانين برجوعه وفردوس أستاذه ربنا يكرم الجميع".

لترد عليها عبير: "ده كان مقبول أيامنا زمان يا شوشو يا حبيبتى بس دلوقتى بعد المسلسلات التركى و اللبنانى أصبح مستحيل أن أقبل أن أرى فردوس عبد الحميد أم لطفل رضيع مستحيل".

فردوس عبدالحميد ترد على عبير الشرقاوي

وردَّت فردوس على انتقادت الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "ET بالعربي"، وطلبت منها مشاهدة الثلث الأول من العمل قبل توجيه انتقادها، واتهمتها بتصدر الترند.

وقالت: "لازم كمُتفرجة، أنّ تُشاهدي الثلث الأول من المسلسل كاملًا، قبل أنّ توجهي انتقادك، أنتِ أطلقتِ كلاما غير صحيح، يبدو أنكِ تسعين لتصدر الترند، وتُلقي الضوء على نفسك لا أكثر، لكن للأسف تعليقك بيّن مدى عدم فهمك للتقييم الفني".

محمد الغيطي يهاجم عبير شرقاوي

من جهته، لم يتقبل الكاتب محمد الغيطي رأي عبير الشرقاوي خلال حلوله ضيفًا في برنامج "اليوم"، فحينما استضاف مقدم البرنامج عبير في مداخلة هاتفية وطلب منها الحديث عن رأيها بالمسلسل، استشاط الغيطي غضبًا، وقال بنبرة عنيفة: "من هذه الشخصية لكي تنتقد عمل فني وتنشر بوست تصفنا فيه بالرمم".

واستذكر الغيطي قبل انسحابه من البرنامج حادثة تبرؤ المخرج جلال الشرقاوي من ابنته عبير أمامه في مكتبه، وقال بنبرة غاضبة: "أنا أنسحب من هذا اللقاء، لأن هذه الشخصية والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي تبرأ منها أمامي في مكتبه، وأرفض أن أشاركها في مداخلة واحدة".



فردوس عبدالحميد في "الضاحك الباكي"

وبدأت الانتقادات بسبب تجسيد فرودس عبدالحميد دور والدة "نجيب الريحاني" في مرحلة الطفولة؛ ما يعني أنها لا بد أن تكون بعمر الثلاثينات أو العشرينيات لتؤدي مثل هذا الدور، وهو أمر لم يتغاضَ عنه المشاهدون الذين استهجنوا تواجدها في العمل وأدءها دورًا لا يتناسب مع عمرها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحاولات المستمرة للمخرج الكبير محمد فاضل وإصراره الدائم على إقحام زوجته في أعماله.

وبدأت حملة التنمر والسخرية، بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، التي استعرضت فيه طفولة نجيب الريحاني وحياته العائلية وأسرته المكونة من والده العراقي "إلياس"، ووالدته "لطيفة"، وأشقائه الثلاث، حيث ابتدأ المشهد بسرد قصة العائلة بصوت فردوس لمدة 10 دقائق.