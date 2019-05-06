كاترينا كيف تكشف سرًا صادمًا عن حبيبها السابق رانبير كابور.. لن تصدقوا ماذا كان يفعل!

على الرغم أن النجم الهندي رانبير كابور يتربع على قمة الشهرة في عالم بوليوود، إلّا أنه لديه بعض العادات التي يفعلها في سره كما يفعل معظمنا، ومن بين هذه الأمور السرية مثلًا أن يقوم بملاحقة الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال إحدى المقابلات التلفزيونية، كشفت حبيبته السابقة النجمة كاترينا كيف عن سر صادم يتعلق به لم يكن الكثير من متابعيه يعرفونه، وهو أنه يقوم بملاحقة الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب مزيف، وأشارت أيضًا أنه هو من عرفها على موقع إنستغرام وطريقة العمل عليه.

وكانت كاترينا قد سُئلت إذا ما كانت تملك حسابًا سريًا على موقع إنستغرام تقوم باستخدامه لمتابعة بعض الأشخاص بصمت، لترد على المذيع وتقول: "لا لا..لكن أنا أعلم أن رانبير يملك حسابًا سريًا، وبالمناسبة هو كان الشخص الذي علمني آلية العمل على موقع إنستغرام".

يذكر أن كاترينا ورانبير جمعتهما علاقة حب دامت لمدة 7 سنوات، قبل أن ينفصلا عن بعضهما البعض في عام 2016، بسبب مشاكل غير قابلة للحل، وحاليًا يواعد رانبير كابور نجمة بوليوود الصاعدة عليا بهات.

للمزيد من أخبار بوليوود اقرأ أيضًا: