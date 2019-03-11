كاران جوهر وعليا باهات يرتديان نفس الزي في أحد الأعراس الهندية

لطالما قالت الممثلة الشهيرة علياء بهات إنها تعتبر المخرج كاران جوهار مرشدًا لها في بوليوود، حيث ظهرت معه في عدد من أفلامه وأعماله الفنية، لكن الآن يبدو أن الاثنين يفكران بنفس الطريقة عند ارتداء الملابس .

ونشرت صحيفة "هندوستان تايمز" صورة للثنائي في أحد الأعراس في مدينة "مومباي" حيث لم يكتف الثنائي بارتداء اللون الأصفر اللامع فحسب، بل ارتديا ملابس من نفس المصمم ومن نفس القماش.

شارك كاران صورة لهما معًا على صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام"، وكتب كيف كانت ملابسهما حرفيا "كأنها قطعت من نفس القماش".

يذكر أن حفل الزفاف هذا حضره نجوم بوليوود مثل : أميتاب باتشان ، أيشواريا راي باتشان ، أبهيشيك باتشان ، شاه روخ خان، عامر خان، رانبير كابور، كاران، علياء، تايغر شروف، كارينا كابور، ديبيكا بادوكوني وبريانكا شوبرا.

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