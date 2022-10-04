كارا ديفلين ومارغوت روبي تعتديان على مصوّر وتتسبان له بإصابة بالغة.. إليك التفاصيل

تعرّضت النجمتان العالميتان "كارا ديفلين" و "مارغوت روبي" إلى موقف مستفزّ وذلك خلال تواجدهما في الارجنتين نهاية الأسبوع الماضي.

تفاصيل الموقف الخطير الذي تعرّضت له كارا ديفلين ومارغوت روبي

وفي تفاصيل ما حدث مع النجمتين الشهيرتين "كارا ديفلين" و "مارغوت روبي" فقد كانتا الصديقتين تتناولان طعام الافطار في صباح باكر من يوم الأحد الماضي في أحد المطاعم في مدينة بوينس آيرس.

وكانت هناك سيّارة تنتظرهما في الخارج وهما تغادران المطعم، وبينما كانتا تصعدان الى السيّارة هرع مصوّر باتجاهما وبدأ يلتقط الصور لهما بالقوة وبطريقة غير جيّدة مما دفع سائق السيّارة الى الانطلاق بسرعة.

وبالرغم من ان كارا ديفلين كانت قد دخلت الى السيّارة إلّا ان مارغوت روبي كانت ما تزال في الخارج تحاول الصعود الى السيارة، ولكن مع اقلاع السائق اضطرّت مارغوت روبي الى القفز من السيارة لتجنّب التعرّض للأذى.

ولم يتوقّف المصوّر أبداً بل توجه نحو مارغوت وهي على الأرض وبدأ بالتقاط الصور لها، مما دفع شخصان كانا يقفان لمساعدتها والهجوم على المصوّر لابعاده عنها.

وتوجه المصوّر الى قسم الشرطة لتقديم اعتداء بالضرب ضد الرجلين والنجمة مارغوت روبي وكارا ديفلين، حيث زعم بانه تعرّض للضرب المبرح فاصيب بكسور ودماء في فروة رأسه، وتم اعتقال الرجلين لدى الشرطة والتحقيقات ما تزال جارية.

كارا ديفلين تعاني من حالة نفسية سيئة

تصدّرت النجمة المثيرة للجدل "كارا ديفلين" وسائل التواصل الاجتماعي خلال وقت سابق بعد أن التقطت كاميرات الباباراتزي صور لها وهي في حالة يرثى لها.

وكانت كارا تتجوّل في الشارع وهي تترنّح بينما كانت حافية القدمين وترتدي ملابس رثّة، واعتقد العديد من الجمهور بان كارا تتعاطى مادّة مخدّرة.

ولكن عائلتها أكّدت بان النجمة الهوليوودية تعاني من ازمة نفسية حادّة وهم يحاولون مساعدتها باقصى درجة ممكنة.