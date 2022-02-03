كارول سماحة تكشف كواليس فيديو كليب أغنية "فوضى"

كشفت الفنانة كارول سماحة عن أحدث أعمالها الغنائية وأول أعمالها الفنية في 2022 وهي أغنية "فوضى" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب وطرحتها عبر قناتها على يوتيوب، وتحدثت خلال استضافتها في برنامج "صدى الملاعب" عن كواليس الأغنية والكليب.

وكانت الفنانة كارول سماحة قد أعلنت عن أغنيتها الجديدة "فوضى" من خلال حساباتها على مواقع التواصل، حيث كتبت قائلة: “شاهدوا الآن فيديو كليب الجديد فوضى حصريا على قناتي يوتيوب"، وذلك بعد أيام من كشفها عن الأغنية وموعدها على حسابها بإنستغرام، ونشر جزء من كلمات الأغنية وقالت:" ‏فوضى فوضى حواليه.. عالم منا طبيعية.. كلو مفكرلي حالو أقوى حدا بالبشرية".

وكشفت كارول سماحة خلال استضافتها في برنامج "صدى الملاعب" مع مصطفى الآغا عن كواليس أغنيتها الجديد "فوضى"، وقالت أنها لا تحب أن تشرح قصة الكليب والهدف منه للجمهور، لأنها تحب أن يتلقى كل شخص الكليب بطريقته، وأضافت أن الجميع في العالم حاليًا يعيش حالة فوضى، وأن هناك عدة قضايا تستفزها حاليًا مثل الفوضى وعدم الحوار وما يحدث على مواقع التواصل، إلى جانب انتقادها لثقافة عمليات التجميل والتي جعلت عدد كبير من النساء بنفس الملامح، وهو ما وصفته بالفوضى الجماعية.

كارول سماحة عن كليب "فوضى" الجديد: هي حالة عالمية ونعاني منها في لبنان.. ونعيش بصورة عامة في حالة فوضى اجتماعية مطلقة



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https://t.co/gdqhxdwfyk#صدى_الملاعب #MBC1 @mustafa_agha@CAROLE_SAMAHA pic.twitter.com/T5RT8XSNv8 — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) February 2, 2022

وأغنية "فوضى" لكارول سماحة من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع ألكسندر ميساكيان، ولاقت الأغنية تفاعل كبير من الجمهور، والذين احتفلوا بعودة كارول سماحة، وطرحها أول أعمالها الغنائية في العام الجديد، ونال الكليب إعجاب الجمهور خاصة بسبب استعراضات كارول سماحة المميزة في الكليب.

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