كاريس بشار تصدم الجميع بإطلالتها الأخيرة.. "فكرتا ميريام فارس"

لا أحد يشكك بجمال الفنانة السورية كاريس بشار ، التي لا تزال تتمتع بملامح شبابية فاتنة بعمر الـ45، وقد أبهرتنا مؤخرًا بإطلالتها المغايرة عما اعتدنا عليه سابقًا.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكاريس بشار جالسة في إحدى الصالونات مُستعرضةً تسريحة شعرها الكيرلي الذي اختارت له لون مختلف عن الأسود معتمدةً اللون العسلي الفاتح.





وقد بدت بشار غاية في الجمال بشكلها الجديد الأكثر حيوية وإشراقًا، حتى أن الكثيرون أشادوا بجمالها ورأوا أن هذه الإطلالة تناسبها بشكل كبير، فسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخانة التعليق تعبيرًا عن إعجابهم بشكلها، فكتبت إحداهن: "ياارض احفظي ماعليكي، تجنن قمر وحيات الله قمر".

وعلَّقت أخرى: "مابتعرفا كاريس كتييير متغيرة بس حليانة كتييييير".

وشبهتها إحدى المتابعات بالفنانة اللبنانية ميريام فارس لأن الأخيرة تتميز بشعرها الكيرلي، وكتبت معلقة: "فكرتا ميريام فارس"، بينما شبهتها أخرى بالمغنية الأرمنية لينا شاماميان.

ومن المحتمل أن يكون اختيارها لهذه الإطلالة تجهيزًا لدورها في مسلسل توعوي جديد بعنوان "دقيقة العشرين" من إخرج رندة علم وكتابة وليد زدان، وبطولة كل من: لمى ابراهيم مرعشلي، وجان دكاش، ورنين مطر، وكاريس بشار، وستشارك الممثلة المصرية آيتن عامر كشيفة شرف.

ويسلط المسلسل، المؤلف من 10 حلقات، الضوء على قضايا اجتماعية مهمة في إطار طبي علمي أبرزها مكافحة سرطان الثدي وسبل محاربته.

ويجدر الإشار إلى أن المسلسل ضمن حملة توعوية تقودها شركة الأدوية العالمية "روش".