كارينا كابور وزوجها سيف علي خان يخطفان الأنظار بصورة رومانسية من لندن (صورة)

على الرغم من مرور 7 سنوات على زواج الثنائي الهندي المميز كارينا كابور وسيف علي خان، إلّا أن الرومانسية والأجواء المرحة لم تفارقهما، وفي كل مرة يظهران برفقة بعضهما على مواقع التواصل يتفاعل معهما المحبين والمتابعين بشكل كبير.

وفي أحدث ظهور للثنائي، نشرت كارينا كابور صورة جمعتها بزوجها النجم سيف علي خان أثناء قضائهما للإجازة في مدينة لندن، وتركت عليها تعليقًا قالت فيه برومانسية: "في لندن مع الحب" وتركت "إيموجي" قلوب في نهاية التعليق.

وكان الفنان سيف علي خان قد لفت الأنظار أيضًا بالـ"تاتو" الجديد على ذراعه، وهو ليس التاتو الوحيد، حيث أنه لديه تاتو آخر على كتفه يحمل اسم زوجته كارينا كابور.

على الصعيد الفني، كارينا كابور ستشارك في فيلم جديد بعنوان "Angrezi Medium"، مع النجم عرفان خان، وأيضًا تشارك في فيلم آخر بعنوان "Good News" مع الفنان أكشاي كومار، ولم يحدد حتى الآن مواعيد عرض أي من هذه الأفلام.

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