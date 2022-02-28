كارين رزق الله تكشف طلاقها من فادي شربل

انتشرت العديد من الشائعات حول انفصال الممثلة اللبنانية كارين رزق الله من زوجها فادي شربل، وقد وضعت حدًا لهذه الشائعات خلال لقاء حديث لها على شاشة التلفاز.

حلَّت كارين رزق الله ضيفةً في برنامج "فورتي" مع الإعلامية جيسيكا عازار، وأجابت العديد من الأسئلة حول حياتها الشخصية وأرائها في مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى طبيعة علاقتها بزوجها الفنان اللبناني فادي شربل.

سألت جيسيكا عازار الفنانة حول طبيعة علاقتها بشربل قائلة "منفصلان متزوجان أم مطلقان؟"، لتجيب كارين على السؤال رغم عدم رغبتها بالرد وأشارت أنهما منفصلين على طريق الطلاق.

والجدير بالذكر أن الثنائي دائمًا ما كانا ينفيان شائعات طلاقهما، حيث كشف شربل خلال إحدى اللقاءات أنه لم ينفصل عن كارين وأن خلافاتهما لم تصل بعد أروقعة المحاكم لإتمام إجراءات الطلاق.

يذكر أن كارين وفادي تزوجا في عام 1999 بعد قصة حب طويلة ورُزقا بإبنتين: ناديا ونايا.