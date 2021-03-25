كارين رزق الله تثير جدلًا كبيرًا بسبب تعرّيها على إنستغرام! (صور)

أثارت الفنانة اللبنانية كارين رزق الله ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية مشاركتها على موقع إنتسغرام لصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وهي ترتدي جاكيت طويل ومن الداخل عارية دون أي ملابس.

وظهرت رزق الله في الصورة المثيرة للجدل والتي وصفها العديد بأنها جريئة جدًا وهي جالسة ومرتدية جاكيت بيج اللون مع تسريحة شعر منسدل ومكياج هادئ، وانهالت عليها التعليقات التي هاجمت جرأتها، فكتب لها أحدهم وقال: "ضروري نطلع بلا تياب لنلقى إعجاب الناس!".

في حين كتب لها آخر وقال: " ما توقعت منك هيك صوره جريئه انت تمعنتي منيح بلصوره ؟ عاريه بس لابسه جاكيت انا بحبك وبحضر كل اعماللك الموضه واللبس حلو بس هيك صوره تنزل ما حبيت الصراحه", ومن بين التعليقات الأخرى أيضًا، كتبت إحداهن: "ليه كده أحنا بنحبك بس بعد هالقرف طحتي من عيني".

على الصعيد الفني، يعرض حاليًا مسلسل "ع اسمك" والذي تشارك فيه كارين رزق الله إلى جانب مجموعة من النجوم اللبنانيين مثل ليليان نمري، جيري غزال، مارينال سركيس، وأيضًا تشارك كارين في بطولة عمل جديد بعنوان "350 غرام" إلى جانب مجموعة من النجوم في سوريا مثل عابد فهد وسلوم حداد وغيرهم.

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