كاظم الساهر يقلق متابعيه في حفله الغنائي.. "راسي دايخ"!

أثار الفنان العراقي كاظم الساهر قلق متابعيه وخوفهم على صحته بعد إصابته بالدوار أثناء جولته الغنائية في أمريكا وكندا.

أشعل كاظم الساهر حماس الجماهير المتواجدة في حفله الذي أقيم قبل يومين بتاريخ 11 مارس بولاية هيوستن، وقدم أشهر أغانيه القديمة والحديثة، لكن في منتصف الحفل شعر بالدوار وقال "راسي دايخ"، الأمر الذي استدعى جلوسه على كرسي.

وقد استكمل القيصر حفله الغنائي بين جالسٍ على الكرسي وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم، وواقف للتفاعل مع الحضور.

وشارك الفنان عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثِّق لقطات من الحفل الجماهيري وتفاعل الحضور خلال أدء أغنيته "عيد وحب هاي الليلة".

وفي وقت سابق، شارك كاظم فيديو مع يوسف حرب عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلَّق: "أهلا وسهلا بكم يوسف سيغنيلكم غناء حلو وسيعزكم بالصالة، جمهوري العزيز نحن الآن في هيوستن وانشالله تكون حفلة رائعة بوجودكم وأنا فرحان بيكم، ودائمًا أدعو من الله أن يجمعنا على المحبة والخير وين ما كنتوا يحفظكم ويرعاكم".

