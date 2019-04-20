كاظم الساهر يشعل الأجواء في جدة..وليلة من العمر مع الجمهور (فيديو)

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر أول حفل له في مدينة جدة على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك بحضور عدد كبير من الجماهير الذين كانوا بانتظاره على أحر من الجمر عقب إعلانه منذ فترة عن قدومه للسعودية لإحياء 3 حفلات، حيث أولها في جدة ومن المقرر أن يكمل باقي الجولة في الخبر والرياض.
وكان التفاعل لا مثيل له مع القيصر، الذي أشعل الأجواء يوم الجمعة، وأطرب مسامع الحضور بعدد من أغانيه الشهيرة، ومن بينها: "نشيد الحب"، "زيديني عشقًا"، "سألتك بالله لا تتركيني" "يا قمرًا يطلع كل مساء"، والعديد من الأغاني الشهيرة الأخرى.
نشيد الحب "زيديني عشقاً" ❤🥰— عشاق كاظم الساهر (@kadimalsaherfan) ١٨ أبريل ٢٠١٩
مع الجمهور في حفل #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/11NfooXBaP
وكان القيصير قد وصل إلى المملكة العربية السعودية في وقت متأخر الأربعاء الماضي، وحرص عدد من المسؤولين من هيئة الترفيه على استقباله، بجانب عدد من المعجبين الذين انتهزوا الفرصة لالتقاط بعض الصور التذكارية برفقة نجمهم المحبوب.
سألتك بالله لا تتركيني 💔 #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/kbwT9keuMm— Reema Al-Mokhtar (@RimaAlMukhtar) ١٨ أبريل ٢٠١٩
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