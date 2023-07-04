كاظم الساهر يغني مع رحمة رياض "سلمتك بيد الله".. والأخيرة تشكره

في لفتة لطيفة، طلب الفنان العراقي كاظم الساهر من مواطنته رحمة رياض الصعود على خشبة مسرح بيروت، لمشاركته الغناء.

كاظم الساهر يغني مع رحمة رياض على مسرح بيروت

في التفاصيل، وجَّه كاظم الساهر حديثه لرياض، التي كانت جالسة في الصفوف الأمامية للعرض، مشيدًا بصوتها، قائلًا: "شلونك؟ إنت من الأصوات الرائعة،ما شاء الله عليك، الله يوفقك دايمًا، يعجبك تيجي تغنين معاهم، يعجبك؟"، وهو ما وافقت عليه رحمة على الفور وسط تصفيق وهتاف الجماهير.

وبدا واضحًا السعادة والصدمة على ملامح رياض، التي وافقت على مشاركة القيصر الغناء، وحال صعودها على خشبة المسرح، قالت معربة عن سعادها وفخرها للوقوف إلى جانب الساهر، قائلة أمام مئات الحضور: "أنا مثلكم أنا محبي وعشاق القيصر ومن فانزاته، ولو صرت فنانة أبقى من محبيه ومعجبيه.. إنت قدوة لكل شاب أو فنان طموح، أنا جدًا فخورة إني واقفة يمك".

وقدَّمت رياض أغنية "سلمتك بيد الله" وسط تصفيق الحضور، ثم رافقها الساهر في الغناء.

رحمة رياض تشكر كاظم الساهر

وبعد انتهاء الحفل، توجَّهت الفنانة الشابة عبر حسابها في "إنستغرام"، وأعادت مشاركة مقطع فيديو للحدث، وكتبت: "شرف كبير وقوفي بجانب القيصر كاظم الساهر، لفتة جميلة من قامة فنية كبيرة تعني لي الكثير، شكرًا جزيلًا مع خالص محبتي وتقديري".



