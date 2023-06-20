شبيه كاظم الساهر يثير حالة من الجدل..نسخة في الصوت والشكل

تصدر شبيه الفنان العراقي كاظم الساهر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مقطع فيديو له يغني بصوت قريب لقيصر الغناء.

شبيه كاظم الساهر يبهر الجميع

في التفاصيل، ظهر شبيه كاظم الساهر، الملقب بـ"القيصر المزيف"، في مقطع فيديو يقف على مسرح أحد المطاعم ويغني أغنية الساهر الشهيرة "أنا وليلى"، وبدا واضحًا التشابه الكبير بين صوته وصوت القيصر ذاته؛ حتى بات من الصعب على مستخدمي الانترنت التفريق بينهما.

وفضلًا عن الصوت، حاول "القيصر المزيف" تقليد حركات كاظم الساهر ذاتها أكان ذلك بتعابير الوجه، أو إماءات الرأس، أو حتى بالوقفة وطريقة إمساك الميكروفون.

كما اعتمد شبيه الساهر إطلالة رسمية أنيقة مؤلفة من بدلة سوداء نسَّقها بقميص أبيض، وسرَّح شعره على الطريقة الكلاسيكية.

حفلات كاظم الساهر المقبلة

على الصعيد الفني، يستحضر الفنان العراقي حفلًا غنائيًا في المغرب بتاريخ 7 يوليو المقبل، وستشاركه به الفنانة السورية أصالة نصري.

كما من المقرر أن يقدم الساهر عدة حفلات غنائية خلال الأشهر المقبلة، فهو على موعد مع جمهوره الأردني في حفل سيقيمه بالعاصمة الأردنية عمان بتاريخ 13 يوليو، وذلك في أرض المعارض على طريق المطار. و الأول من شهر يوليو، لديه حفل منتظر يجمعه بحسين الجسمي في دبي. بالإضافة إلى حفلٍ غنائي في مدينة أسطنبول التركية بتاريخ 5 أغسطس.

