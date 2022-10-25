كاميل فاسكينز تنسحب من فريق محاماة كانيه ويست.. والسبب تصريحاته ضد اليهود

يمرّ النجم العالمي كانيه ويست حالياً في أسوأ مراحل حياته وذلك بعد الهجوم الكبير الذي يتعرّض له من قبل المشاهير وزوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بالاضافة الى عائلتها وذلك بسبب الانتقادات والتصريحات الجريئة والمثيرة للجدل التي يطلقها بين فترة وأخرى.

كانيه ويست يستعين بالمحاكمية كاميل فاسكنيز

وكان مغني الراب المثير للجدل قد استعان بالمحامية كاميل فاسكيز من أجل تعينها ضمن الفريق القانوني الخاص به، وذلك بسبب، قيام العديد من الشركات العالمية بوقف التعامل معه، بعد التصريحات التي اطلقها مؤخرًا وإثارته للجدل بشكل مستمر.

ولهذا قرر ويست اللجوء إلى فريق المحاميلة كاميل فاسكنيز التي تولت قضية النجم العالمي جوني ديب، ضد طليقته آمبر هيرد، وتمكنت من الانتصار في هذه القضية التي أثارت الرأي العام.

وألغت شركات كبرى مثل "أديداس" و "غاب" عقودها مع مغني الراب المثير للجدل وذلك بعد ارتدائه تيشيرت كتب عليه white lives matter.

كاميل فاسكينز تتخلّى عن كانيه ويست

يبدو واضحاً بان الشهرة التي حققتها المحامية الشهيرة كاميل فاسكينز لدى دفاعها عن جوني ديب دفعتها لاتخاذ قرار مهم حول عدم مساندة المغني العالمي.

وجاء قرار كاميل الانسحاب من كونها عضو في الفريق القانوني لمغني الراب بسبب رفضه الاعتذار عن تصريحاته الاخيرة ضد اليهود.

تصريحات كانيه ويست ضد اليهود

تم حظر المغني العالمي كانيه ويست من مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن اتّهم مغني الراب "ديدي" بأنه يخضع لسيطرة اليهود بشكل كبير، في اشارة الى نظرية المؤامرة ضد السامية.

وقامت وسائل التواصل الاجتماعي بحذف منشوره مع الإشارة إلى سبب الحظر بـ "إن النجم انتهك جميع السياسات المتعلّقة بالكراهية".