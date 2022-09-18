كانيه ويست مدمن أفلام إباحية وكيم كارداشيان تكشف عن موهبتها الغريبة.. ماذا عن أطفالهما؟

يتصدّر الثنائي المنفصل المغني الشهير "كانيه ويست" وزوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتهما الغريبة والجريئة.

كيم كارداشيان وموهبتها الغريبة

كشفت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" عن عادة غريبة لديها خلال مقابلة صحفية، حيث أنها تستطيع النوم بالمكياج الكامل دون أن تفسده من خلال نومها.

وقالت كيم كارداشيان حول موهبتها الغريبة: "إن أحد المواهب الغريبة التي أمتلكها هي أسوأ نصيحة قد أقدمها لكم، وهي أنني أستطيع النوم بالمكياج الكامل، ومن دون أن أقوم بإفساده".

وانتقل المتابعون الى وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من كيم كارداشيان باعتبار أن هذه عادة غريبة وسيئة وليست موهبة كما تقول، كما ان هذا الشيء يفسد بشرتها بشكل كبير.

كانيه ويست وتصريحاته الجريئة

لم يكتف الجمهور بكيم كارداشيان وموهبتها الغريبة بل ظهر كانيه ويست بتصريحات غريبة واعترف بأنه لم يقوم بقراءة أي كتاب في حياته.

واعتبر الجمهور بان هذا الاعتراف مبالغ فيه وسيء جداً بعدم قراءته للكتاب في حياته كلها، بينما أكّد البعض الآخر بان كانيه أراد المزاح فقط.

وفي تصريح آخر جريء كشف مغني الراب كانيه ويست بأنه مدمن على الأفلام الإباحية ومشاهدتها، كما نشر مقطع فيديو لتوعية الناس حول مخاطر هذا الإدمان.

رّدة فعل أطفالهما

يبدو واضحاً بان كانيه ويست وكيم كارداشيان يتصرّفان دون مسؤولية حول وجود أربعة أطفال لديهما حيث يقومان بتصريحات حول الأشياء السيئة التي يفعلونها، ويشار بان كانيه ويست وكيم كارداشيان انفصلا قبل عدة أشهر بسبب المشاكل بينهما ولكن اسميهما ما يزالان مرتبطان ببعضهما البعض خاصة بوجود أطفالهما الأربعة.