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كانيه ويست يثير المخاوف بعودته إلى "تويتر" مرة أخرى

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 23 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:37
كانيه ويست
كانيه ويست

أثار المغني العالمي والنجم الهوليوودي الشهير "كانيه ويست" مخاوف العديد من المتابعين بعد ان اعلن عن عودته الى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرة أخرى بعد اغلاقه في الفترة الأخيرة.

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كانيه ويست يعود الى موقع "تويتر"

نشر النجم الهوليوودي البالغ من العمر 45 عاماً تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وذلك لاختبار ما اذا كان حسابه نشطًا أم ما يزال موقوفاً.

وأكّد نجم الراب المثير للجدل ويست لجمهوره بانه عاد من جديد الى موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن تم الغاء حسابه وذلك لمخالفة الشروط التي تطبقّها المنصة العالمية.

وأثارت السياسيات الجديدة لمالك منصة "تويتر" رجل الأعمال والملياردير "إيلون ماسك" جدلًا كبيرًا بين الجمهور خاصة بعد أن أعاد حساب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بالاضافة الى نجم الراب المثير للجدل، وذلك بعد أن أعطى وعداً بإعادة العديد من الحسابات المغلقة.

كانيه ويست

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أسباب اغلاق حساب كانيه ويست

وكان النجم العالمي "كانيه ويست" قد تعرّض حسابه الشخصي الى الإيقاف في 9 من تشرين الأول وذلك بعد أن انتهك السياسات العالمية لتويتر.

وكان كانيه ويست قد نشر تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر" تمنّى فيها الموت للشعب اليهودي كما علّق بالكثير من الكلام والتعليقات حول معاداته للساميّة عبر منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وادّى هذه التصريحات الى ايقاف جميع الحسابات الشخصية لكانيه ويست عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و "انستغرام" بالاضافة الى خسارته الكثير من الصفقات التجارية.

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