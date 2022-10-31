معجبو كانيه ويست يجمعون التبرّعات له.. والهدف جعله ملياردير مجدداً

قررت العلامة التجارية الشهيرة أديداس إلغاء تعاقدها مع مغني الراب المثير للجدل كانيه ويست وعلامته التجارية المعروفة YEEZ، وذلك بعد أن أثار الجدل بسبب خطابه المعادي للساميّة.

كانيه ويست يفقد الملايين بسبب الغاء عقده

أعلنت شركة أديداس بأنها ألغت جميع عقودها التي ترتبط مع العلامة التجارية الخاصة بمغني الراب، وتسبب هذا القرار المفاجىء الصادر عن الشركة العالمية بخسارة النجم المثير للجدل أكثر من 250 مليون يورو.

وستبلغ صافي ثروة مغني الراب بعد هذه الخسارة المفجعة ما يقارب الـ 400 مليون دولار، حيث تسبب قرار شركة أديداس بإخراجه من قائمة المليارديرات.

وكان السبب الرئيسي لإلغاء شركة أديداس لعقودها مع ويست هو إثارته للجدل في الفترة الأخيرة بعد خطاب الكراهية الذي نشره عبر حسابه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وهاجم من خلاله اليهود.

ردّة فعل الجمهور على خسارة كانيه ويست

يبدو واضحاً بان جمهور ويست ما يزال يقف بجانبه ويدعمه بالرغم من الازمات الأخيرة التي مرّ بها وتصريحاته المثيرة للجدل، فبعد خسارته ملايين الدولارات بسبب انهاء عقوده في العمل، أعلن جمهور نجم الراب عن تأسيس صفحة خاصة من اجل جمع التبرعات المالية للنجم الشهير.

وأكد جمهور نجم الراب الشهير أن هدف الصفحة هو إعادة ويست إلى قائمة المليارديرات مجددًا بعد أن فقد مكانته في القائمة بسبب الخسارة المادية التي ألمت به.

تصريحات كانيه ويست المثيرة للجدل

أثار النجم العالمي "كانيه ويست "في الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا وذلك بسبب تصريحاته الجريئة والتي طالت العديد من المشاهير بدءاً من رئيسة مجلة "فوغ" وأصدقائه جاستين بيبر وهايلي حتى وصلت لمهاجمته لليهود.