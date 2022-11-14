فنانة تثير الجدل بإطلالة مزيّنة بوجه كانيه ويست خلال حفل MTVEMA

أقيم حفل توزيع الجوائز الموسيقية الشهير MTVM يوم أمس الاحد في ألمانيا وذلك في دورته الـ 29 وبحضور عدد كبير من نجوم الغناء العالميين، الذين حرصوا على التواجد على السجادة الحمراء بكامل اناقتهم.

نوا كيريل تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء في حفل MTVM

أثارت المغنية العالمية "نوا كيريل" جدلًا كبيرًأ لحظة وصولها الى المهرجان حيث ظهرت على السجادة الحمراء وهي ترتدي بنطال وتوب قصير وقفازات منقوشة بوجه المغني العالمي المثير للجدل"كانيه ويست"، وكانت نوا قد حملت رسالة بهذه الاطلالة الغريبة وذلك ردًا على انتقادات كاني ويست لليهود حيث انها من الديانة اليهودية وتحمل الجمسية الاسرائيلية.

واعتبر البعض ان كيريل تحاول ايصال انها تتفاخر بجنسيتها ودينها وسط تصريحات كانيه ويست المعادية للساميّة، وأكدت نوا هذا الأمر بتعليقها على إطلالتها حيث ثالت: "أنا فخورة بكوني أمثل اسرائيل أمام العالم"، وفازت نوا بجائزة أفضل فنان محلي للمرة الخامسة على التوالي وذلك بعد فوزها بالجائزة خلال الأعوام 2017 و 2018 و2020 و 2021.

وكانت النجمة العالمية "تايلور سويفت" قد حصلت على جائزة أفضل فنان خلال حفل MTVEMA، وخلال الحفل اقتربت النجمة "نوا كيريل" منها وتحدّثت معها بينما كانت مرتدية ملابس مطبوع عليها وجه كانيه ويست.

كما فازت النجمة الكورية الشهيرة "ليسا" وهي عضوة فرقة BLACKPINK الكورية بجائزة أفضل فنانة كيبوب خلال الحفل الكبير، وهي الجائزة التي أشار الجمهور انها تستحقها.