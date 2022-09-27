كانيه ويست يخرج عن المألوف بإطلالة "فليب فلوب" مع جرابات خلال عرض أزياء في لندن

يحاول المغني العالمي "كانيه ويست" إثارة الجدل في كل مكان يكون فيه دائماً، سواء أكان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بإطلالاته الغريبة في الشارع، وتصريحاته الصادمة.

كانيه ويست بـ الفليب فلوب خلال عرض أزياء بربري

حضر نجم الراب الشهير عرض أزياء بربري الخاص بربيع وصيف 2023 وذلك في مدينة برنوندسي في لندن، وكالعادة أراد المغني أن يثير الجدل بإطلالته الخارجة عن المألوف، وأن يتحول إلى حديث الصحافة.

ارتدى النجم العالمي بنطال من الجلد الأسود مع جاكيت مطابق، كما ارتدى أسفل الجاكيت هودي بنفس اللون، ولكن الغريب في اطلالته هو انه انتعاله Flip Flops مرّصع بالألماس في قدمه مع جرابات مطابق لونها للملابس.

وكانت هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها نجم الراب الشهير فليب فلوب في قدمه بدلاً من أحذية سوداء فقد اعتمد هذا المظهر الجديد والغريب بالنسبة له، ومما زاد من غرابة الإطلالة الألماس الثمين الذي وضع عليه.

كانيه ويست يشبّه وفاة الملكة اليزابيث بانفصاله عن كيم كارداشيان

وعلى صعيد آخر شارك كانيه ويست عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" منشور كشف فيه عن حزنه لوفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

وشبّه كانيه ويست وفاة الملكة اليزابيث بانفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع ووالدة أبنائه "كيم كارداشيان" فقال عبر المنشور: "أنا أعرف كيف تشعرين يا لندن، فانا خسرت ملكتي ايضاً".

ويشار الى أن نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" قد انفصلت عن زوجها كانيه ويست بعد خمس سنوات من الزواج وذلك بسبب حالته النفسية وتعدد المشاكل بينهما، وواعدت بعد ذلك النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" ولكنها انفصلت عنه.