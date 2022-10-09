كانيه ويست يعاتب مارك زوكربيرغ .. ويعلّق "كيف فعلت هذا؟"

يبدو واضحاً بأن لعنة كانيه ويست تعدّت الوسط الفني في هوليوود ووصلت الى مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "مارك زوكربيرغ"، حيث ان ويست انتقل للهجوم على مارك بعد أن هاجم عدد كبير من المشاهير في وقت سابق.

كانيه ويست يعاتب مارك زوكربيرغ

بعد الهجوم الكبير الذي تلقّاه المغني العالمي المثير للجدلمن قبل عدد من المشاهير من بينهم عارضة الأزياء الأمريكية من اصول فلسطينية جيجي حديد وذلك بعد هجومه على رئيسة تحرير مجلوة "فوغ" والتنمّر عليها، ورده مهاجمته لكل من انتقد تصرفاته، وتوجيهه عدد من الاتهامات والكلمات الجارحة لهن.

انتقل نجم الراب الشهير هذه المرة نحو "مارك زوكربيرغ" مؤسس موقع فيسبوك ومالك انستغرام، وبهذا الخصوص نشر كانيه ويست صورة قديمة تجمعه برجل الأعمال ومؤسس الفيس بوك مارك زوكربيرغ عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "تويتر".

وعلّق كانيه على الصورة معاتباً: "انظر الى هذا يا مارك.. كيف طردتني من انستغرام؟"، ولكن الحساب الخاص بكانيه ويست كان قد بدا العمل بشكل طبيعي منذ صباح يوم السبت حيث أنه تضمن مشاركات من شركة Supreme New York ، Tremaine Emory.

Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur — ye (@kanyewest) October 8, 2022

كانيه ويست وتصريحاته المثيرة للجدل

أثار المغني العالمي جدلًا كبيرًا بعد أن نشر عبر حسابه الخاص على "تويتر" تغريدة في يوم الجمعة الماضية أشار الى انه سيكون المرّشح الرئيسي للرئاسة خلال عام 2024.

وكانت التغريدة مجرّد صورة لقبعة مكتوب عليها 2024، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها كانيه ويست عن نيته للترشّح للرئاسة، فقد كشف عن هذا الشيء قبل عامين من الآن.