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كانيه ويست يهاجم بالنسياغا بعد فضيحة استغلال الأطفال جنسياً

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 28 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:34
كانيه ويست
كانيه ويست

تعرّضت العلامة التجارية الشهيرة "بالنسياغا" إلى انتقادات كبيرة وهجوم حاد من قبل العديد من الأشخاص وبعض المشاهير حول العالم،  وذلك بعد استخدامها رسائل خفية روجت من خلالها لاستعباد الاطفال او البيدوفيليا في حملتها الإعلانية الخاصة بمجموعة ربيع 2023.

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كانيه ويست يهاجم المشاهير بسبب فضيحة بالنسياغا

كان النجم الهوليوودي الشهير "كانيه ويست" من أوائل المشاهير الذين انتقدوا الشركة التجارية بحملتها الاعلانية المستغلة للاطفال، كما أنه توجّه بانتقاداته الى المشاهير الذين التزموا الصمت ازاء الشركة التجارية، بالرغم من الفضيحة المدوية.

وانتقل النجم الهوليوودي "كانيه ويست" الى حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليعبّر عن رايه حيث قال: "لم يتحدّث احد منالمشاهير حول فضيحة بالنسياغا هل تعرفون لماذا؟ لأنه يتحكّم بهم نفس الأشخاص الذين يتحكّمون بالعالم فلا تدعوهم يأثروا عليكم".

وهناك العديد من المشاهير الذين انتقلوا الى وسائل التواصل الاجتماعي للهجوم على الشركة التجارية وكان منهم تاكر كلاركسون الذي قال: "بالنسياغا استغّلت الأطفال وأظهرتهم مع ادوات جنسية ويجب مكافحة استغلال الأطفال في المواد الاباحية، وملتقط الصورة تعمد ان يفعل هذا".

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تفاصيل فضيحة العلامة التجارية بالنسياغا

يشار بان الشركة التجارية قد نشرت مجموعة من الصور من اجل الحملة الإعلانية لمجموعة ربيع 2023 الخاصة بها، واستخدمت الشركة الأطفال من اجل الاعلان.

وظهرت في الصورة طفلة صغيرة ترتدي ملابس تشير إلى العبودية الجنسية وتحمل ايحاءات اباحية، كما ظهرت في لقطة أخرى وهي مستلقيّة على الكنبة وكان حولها العديد من الأدوات الخاصة التي تستخدم في العلاقات السادية والمازوخية.

كانيه ويست

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