كيم كارداشيان غاضبة من ردة فعل كانيه ويست على انفصالها عن بيت ديفيدسون

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" انفصالها عن حبيبها النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" وذلك بعد علاقة دامت لأكثر من 9 أشهر.

ردة فعل كانيه ويست بعد انفصال كيم كارداشيان وبيت

انتقل المغني الشهير "كانيه ويست" إلى حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" للتعبير عن ردة فعله الغريبة بعد انفصال زوجته السابقة كيم عن حبيبها الجديد.

ونشر كانيه صورة لصفحة وهمية لصحيفة نيويورك تايمز وكتب عنوان على المنشور: "سكيتي ديفيدسون توفي بعمر الـ 28 عاماً"، كما كتب في أسفل الصحيفة: "إن الطفل كودي كان يرغب بالمشاركة في الجنازة ولكنه خاف من قذف الزجاج عليه".

ردة فعل كيم كاردشيان على كانيه ويست

عبّرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن غضبها الشديد من ازعاج كانيه ويست لبيت ديفيدسون، حيث أنها كانت مستاءة جداً من الوضع مؤكدة أنها لا تتقبل هذا السلوك ولن تكون مسامحة لأي شخص يعامل احبائها بهذه الطريقة".

وكشفت مصادر قريبة بان نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" اتخذت خطوات سريعة لإزالة منشور كانيه ويست من حسابه على "انستغرام" وهذا ما حدث بالفعل.

أسباب انفصال بيت ديفيدسون وكيم كارداشيان

كانت نجمة تلفزيون الواقع قد أعلنت علاقتها الرومانسية بالنجم الكوميدي بيت ديفيدسون قبل تسعة أشهر، ولكن يبدو بأن الأمور لم تتخذ منحنى جيد.

وخلال العلاقة الرومانسية كان زوج كيم كارداشيان السابق قد تنمّر كثيراً على بيت ديفيدسون حتى أن الأخير بدأ بالفعل بالخضوع لعلاج من الصدمة.

ووصل كانيه ويست حدود مخيفة بالتمنر حتى بدا كأنه يهدد بيت ديفيدسون، ولكن كشفت مصادر قريبة من كيم بان سبب الانفصال هو انشغال كل واحد منهما باعماله.