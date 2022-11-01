كانييه ويست ينفعل غضبًا على إحدى الأمهات.. وكيم جالسة دون حراك

لم يتمالك مغني الراب الأمريكي كانييه ويست نفسه خلال تواجده لدعم وتشجيعه ابنه "سانت"، خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم الأمريكية.

كانييه ويست ينفعل في مباراة طفله

ورصدت عدسة موقع TMZ الإخباري لحظة اشتعال كانييه ويست غضبًا ودخوله في شجار عنيف مع إحدى الأمهات، بينما تجلس زوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على كرسي في الحديقة محاطةً بحراس شخصيين على بعد 30 قدمًا منه.

وليس معروفًا السبب الذي دفع كانييه للغضب، إذ شوهد فقط يلوح بذراعيه محبطًا أمام السيدة، ثم توجَّه بعيدًا، وعاد بعد بضع دقائق من أجل مشاهدة المباراة.

والجدير بالإشارة إليه أن كيم وكانييه لم يتفاعلا خلال المباراة على الإطلاق، كما فعلا خلال تواجدهما في مباراة كرة السلة لكوريا الشمالية.

تعليق حساب كانييه ويست بعد استهدافه الشعب اليهودي

وكشف كانييه في وقت سابق من يوم الأحد الماضي أنه جرى تعليق حسابه على موقع "إنستغرام" لمدة 30 يوميًا وذلك في منشور له شاركه عبر منصة Parler، حيث نشر لقطة شاشة لإخطار يبدو أنه قد تلقاه من "إنستغرم"، جاء فيه: "نقيد نشاطًا معينًا لحماية مجتمعنا، بناءً على استخدامك ، لن يكون هذا الإجراء متاحًا لك حتى 2022-11-29. "

ووصفت الجماعات المناهضة للكراهية، مثل اللجنة اليهودية الأمريكية، مشاركات كانييه حول الشعب اليهودي بالـ"خطيرة" وتعتمد على الصور النمطية المعادية للسامية حول الشعب اليهودي

وضاعف مغني الراب آرائه المعادية للسامية على منصة Parler، وقد أشار إلى نفسه منذ ذلك الحين على أنه "سجين رقمي" بسبب الإجراءات التأديبية المتخذة ضد حساباته.

وأكد متحدث باسم Meta أن الشركة حذفت المحتوى من حساب كانييه لانتهاك سياساتها وفرضت قيودًا على الحساب، حيث لفتت إلى أنها تفرض قيودًا مؤقتة على الحسابات التي تنتهك قواعدها بشكل متكرر، مما قد يقيدها من النشر أو التعليق أو إرسال رسائل مباشرة.