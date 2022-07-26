ردّ فعل غير متوقّع من بوراك أوزجفيت لزوجته.. بعد تدافع المعجبات الروسيات عليه

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عديدة للنجم التركي الشهير "بوراك أوزجفيت" خلال زيارته لأحد المطاعم في مدينة موسكو في روسيا.

وتدافعت المعجبات الروسيات على بوراك أوزجفيت في المطعم بكل حرارة وقوة وذلك لالتقاط العديد من الصور معه مبديات إعجابهن الكبير به.

تفاصيل زيارة بوراك إلى روسيا

وفي التفاصيل فإن النجم التركي "بوراك أوزجفيت" كان يستمنع بإجازته في مدينة موسكو في روسيا حيث التقط لنفسه العديد من الصور الشخصية التي شاركها مع متابعينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال زيارته لروسيا زار أحد المطاعم هناك حيث لاقى استقبال حار جداً من معجباته اللواتي تهافتن عليه لالتقاط الصور معه حيث كان بوراك سعيدًا جداً بهذه اللحظات، وتم إبعاده بالقوة من المعجبات وخروجه من المطعم من قبل الأمن.

وانتقل المتابعين إلى قسم التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي وعلّقوا على تهافت المعجبات الروسيات عليه: "فهرية ستكون غاضبة جداً".

ردّ فعل مفاجئ من بوراك على تهافت المعجبات

وفي خطوة مفاجئة من النجم التركي "بوراك اوزجفيت" قام بوراك بنشر صورة لزوجته فهرية أفجان وهي دون أن تُظهر وجهها في الصورة ووضع إيموجي قلب أحمر كبير على الصورة.

ولاقت هذه الصورة إشادة كبيرة من المعجبين الذين أكّدوا بان بوراك بعث رسالة في هذه الصورة بأنه لا يرى سوى فهرية بالرغم من كمية المعجبات الكبيرة به