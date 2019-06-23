بالصور: نسرين طافش تأسر قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها وتعلّق: "السعادة مفتاح الحياة"

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش عبر حسابها على موقع إنستغرام أحدث إطلالاتها خلال موسم الصيف، واختارت هذه المرة إطلالة كلاسيكية من خلال ارتداء فستان مزيّن بالورود وألوانها، ومكياج ناعم مع تسريحة شعر مرفوعة، إضافة إلى بعض الإكسسوارات.

وعلقت نسرين على الصور قائلة : "عندما كنت في الخامسة من عمري كانت أمي تقول لي دائما بأن السعادة مفتاح الحياة .. عندما ذهبت إلى المدرسة سألوني : ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر ؟ فكتبت : أنا أريد أن أصبح سعيدا .. فقالوا لي : أنت لم تفهم السؤال .. فقلت لهم بأنهم لم يفهموا الحياة".

وكانت نسرين طافش، قد طرحت مؤخرًا أول أغنية فى ألبومها الجديد وهى بعنوان "الحلوة" وذلك عبر قناتها على يوتيوب، والأغنية باللهجة المصرية وهى من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.

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