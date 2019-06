بالصور: نسرين طافش تأسر قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها وتعلّق: "السعادة مفتاح الحياة"

عندما كنت في الخامسة من عمري كانت أمي تقول لي دائما بأن السعادة مفتاح الحياة .. عندما ذهبت إلى المدرسة سألوني : ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر ؟ فكتبت : أنا أريد أن أصبح سعيدا .. فقالوا لي : أنت لم تفهم السؤال .. فقلت لهم بأنهم لم يفهموا الحياة 💗 #جون_لينون #البيتلز #johnlennon #thebeatles Dress by : @dolcegabbana Shot by : @khaledfadda

