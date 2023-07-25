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كرم بورسين يرد بسخرية على أخبار مشاكله في كواليس "ماذا لو أحببت كثيرًا"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 25 تمّوز / يوليو 2023 - 10:32
مسلسل ماذا لو أحببت كثيرا
مسلسل ماذا لو أحببت كثيرا

يشارك الفنان التركي كرم بورسين في بطولة مسلسل "ماذا لو أحببت كثيرًا" الذي يعرض حاليًا في تركيا كل يوم أربعاء، وعلى منصة شاهد الإلكترونية.

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ويحقق العمل أصداء إيجابية واسعة جدًا في تركيا والوطن العربي، ويجمعه بالفنانة حفصة نور.

تفاصيل الشجار في كواليس مسلسل ماذا لو أحببت كثيرا
 

كشفت  الصحيفة بيرسين مؤخرًا عن وقوع خلافات بين طاقم عمل مسلسل  "ماذا لو أحببت كثيراً"، وقالت إن  مخرج العمل  أبدى انزعاجه بشكل كبير من تأخير كرم بورسين وحفصة نور عن مواعيد التصوير  بشكل مستمر، وذلك بسبب قدوم العديد من المعجبين وقضاء الوقت معهم.
 

كما أكّدت الصحيفة ان المخرج مستاء بشكل كبير من أزياء الفنانة التركية حفصة نور، وأن هذا الأمر تسبب بالعديد من الخلافات بينهما، والمشاكل التي أصبحت تتزايد.

ردّ فعل كرم بورسين ونجوم العمل على أخبار الخلافات 

وبعد انتشار هذه الأخبار بشكل واسع، حرص نجوم العمل بالرد على طريقتهم الخاصة، حيث قامت النجمة التركية "حفصة نور" بنشر صورة لطيفة تجمعها مع كرم بورسين ومخرج المسلسل "علي بيلجين" وبذلك قامت بتكذيب شائعات حدوث مشاكل في موقع التصوير وغضب المخرج.
 

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أما بورسين فقد علّق على خبر الصحيفة بقوله: "حقاً!! علمت بالأمر الآن.. كيف حدث هذا الشيء؟ في موقع تصوير أي مسلسل؟؟".
وبذلك يكون النجمان قد نفيا حدوث أي مشاكل تتعلّق بالتصوير في كواليس المسلسل.

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كلمات دالة:ماذا لو أحببت كثيرااخبار المشاهيرتصريحات المشاهيركرم بورسينحفصة نور

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