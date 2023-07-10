منصة شاهد تبدأ عرض مسلسل كرم بورسين الجديد.. "ماذا لو أحببت كثيرًا"

كشفت منصة شاهد VIP عن بدء عرض مسلسل النجم التركي كرم بورسين الجديد "ماذا لو أحببت كثيرًا" تحت اسم ماذا لو، بعد عرض حلقة واحدة منه في تركيا وتحقيق الحلقة نسبة مشاهدة عالية.

تفاصيل طرح مسلسل "ماذا لو" للنجم التركي كرم بورسين

نشرت منصة شاهد VIP البوستر الرسمي الذي يجمع كرم بورسين بزميلته في العمل حفصة نور وأرفقت الصورة بتعليق: "قصة تركية درامية رومانسية جديدة مع مسلسل ماذا لو يعرض الآن على Shahid #حكايات_لا_تنتهي".

ومن خلال التعليقات كشفت المنصة ان العمل سيعرض كل يوم أحد في واقع 5 حلقات، حيث يبدو أنها ستقوم بتجزئة الحلقة التركية، كما كشفت الأدمن الخاص بالصفحة ان المسلسل متوفر باللغة العربية والأصلية بالإضافة للترجمة، فيما تساءل عدد من الجمهور فيما إذا كان القصد من اللة العربية هو دبلجته إلى اللهجة السورية على غرار الأعمال التركية الأخرى.



تفاصيل مسلسل "ماذا لو أحببتك كثيراً"



المسلسل من إنتاج شركة القمر ويعرض على قناة كنال د التركية كل يوم أربعاء، حيث عرضت الحلقة الأولى يوم الأربعاء الماضي وحققت نسب مشاهدة عالية.

ويروي العمل قصة الشاب ايتش الذي يعيش يكبر في مدرسة داخلية، ويضطر للعودة إلى بيته بعد وفاة والده الذي ترك له وصية برعاية أشقائه من زوجته الثانية.

تدخل حياة ايتش الشابة ليلى التي تعمل في الاحتيال، وبسبب سوء تفاهم يعتقد ايتش انها المربية الجديدة لأبنائه.