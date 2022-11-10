كرم بورسين يستمتع بزيارته لـ شرم الشيخ .. وهذا سبب تواجده في مصر

تواجد النجم التركي الشهير كرم بورسين في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية وذلك للمشاركة في قمة المناخ التي سوف تُعقد في مصر.

تفاصيل تواجد كرم بورسين في مصر

كشف النجم التركي الشهير كرم بورسين بانه متواجد في منطقة "شرم الشيخ" في مصر وذلك للمشاركة في قمة المناخ التي تُعقد هناك تحت عنوان "كوب 27" وهي قمة غير ربحية.

وجاء شعار المناقشة في قمة المناخ تحت "القصة تغيّر كل شيء" حيث من المقرر مناقشة تغييرات المناخ، كما سيتم جمع عدد من التبرّعات من أجل دعم هذه المنظمة المعنية بالمناخ.

وجاءت قمة المناخ التي عُقدت في مصر بالتعاون مع شركة انتاج الطاقة التركية النظيفة.

سبب اختيار كرم بورسين

اما السبب الرئيسي لاختيار النجم التركي "كرم بورسين" للمساهمة في قمة المناخ في مصر هو انه معروف بدعمه الكبير لحملات البيئة والمناخ بشكل كامل كما أنه قام بالتبرّع بمبلغ 11 ألف ليرة تركية للعديد من المنظمات التي تُعنى بالمناخ في مصر.

وعلّق الفنان التركي على الموضوع عبر حسابه الخاص على "تويتر": "شكراً لإلهامنا وجعل العالم أكثر اشراقاً، وشكراً لكم لجعل يومكم مميّز للغاية فقد اجتمع جميع الاصدقاء لتقديم التبرّعات كاملة".

يُشار إلى أن النجم التركي عُرف من خلال مشاركته في بطولة انت اطرق بابي الذي جمعه بالفنانة التركية هاندا ارتشيل، وحقق من خلاله انتشار واسع حول العالم وبشكل خاص في الوطن العربي.