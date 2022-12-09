كريس وو يواجه عقوبة الإخصاء الكيميائي بسبب الاغتصاب

أدانت المحكمة العليا في العاصمة الصينية بكين النجم والممثل الصيني الشهير "كريس وو" بجرائم جنسية وذلك مع وجود العديد من الأدلة والشهود الذين تمكنوا من اثبات تورط النجم الصيني بهذه القضايا الأخلاقية.

كريس وو يواجه عقوبة الاخصاء الكيميائي بسبب اتهامات بالاغتصاب

كانت المحكمة العليا في مدينة بكين قد أصدرت حكماً قضائياً حول النجم الصيني البالغ من العمر 32 عاماً بعد ادانته بالجرائم الجنسية وتفيد بالسجن لمدة 13 عام والترحيل من الصين.

وبالرغم من أن السجن لمدة 13 عام والترحيل شكّلا صدمة لدى النجم كريس وو، إلا ان المحكمة في الصين لم تكتفي بهذا الشيء بل انتقلت الى فرض عقوبة على النجم الصيني كريس وو بالاخصاء الكيميائي وهو من العقوبات الصادمة التي تبنتها بعض الدول مؤخرًا.

تفاصيل قضية الاغتصاب المتهم فيها كريس وو

يشار بأن النجم الصيني مُتّهم باغتصاب ثلاثة نساء، كما أنه متّهم باستدراج العديد من الفتيات لممارسة الجنس الجماعي في قضية أثارت جدلًا وضجة كبيرة.

وألقي القبض على النجم الصيني بعد أن اتهمته إحدى الفتيات باستدراجها واغتصابها، حيث أفصحت أكثر من 24 ضحية على نفس الأمر باغتصابهن من قبل كريس بعد ان سجلت هذه الفتاة القضية لتتشجع الكثير من الفتيات ويقررن الحديث عن تعرضهن للتحرش والاغتصاب من قبل كريس.

وفي الوقت الذي يرى البعض ان الحكم الذي فرض عليه عادل قال آخرون إنه حكم قاسي وان الاكتفاء بالسجن أفضل.